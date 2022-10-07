Danimarka'da Türkiye kararı! ''Onay süreci tamamlanmak üzere''

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mali İş Birliği çerçevesinde finanse edilen BEST For Energy projesi kapsamında bir araya gelen Türkiye ve Danimarka'dan şirket ve kuruluşların temsilcileri, temiz enerjide iş birliğinin artırılması vurgusu yaptı.

Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (BEST For Energy) projesi doğrultusunda Türkiye'nin temiz enerji sektör temsilcilerinin Danimarka'daki kuruluşlarla bir araya gelerek potansiyel iş birliği alanları ele aldığı çalışma ziyareti düzenledi.

Danimarka'nın Silkeborg kentine yapılan ziyarette Danimarka Rüzgar Enerjisi İhracatçılar Birliği (DWEA) yetkilileri ve üye şirketleri ile Türkiye'nin temiz enerji sektör temsilcileri buluştu.



DWEA Genel Müdürü Soren Rasmussen, sunumunda, Danimarka Rüzgar Enerjisi İhracatçılar Birliği'nin 2014'te kurulduğunu söyledi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkeyle iş birlikleri bulunduğuna işaret eden Rasmussen, "Hedefimiz, rüzgar sektöründeki şirketleri yeni pazarlara açmak ve buluşturmak. Şu anda rüzgar endüstrisinde birçok şey oluyor. Tedarik zinciri krizlerimiz var, lojistik krizlerimiz var, jeopolitik krizlerimiz var ve bir de bazı tahmin ve siyasi hedeflerimiz var. Bunlar her zaman eşleşmiyor. Bu yüzden piyasaları, durumu izlemeye çalışıyoruz ve bundan sonra nereye gideceğimize, neye odaklanacağımıza bakıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



- İZMİR'DE YATIRIM

Danimarka merkezli Hove A/S şirketinde Bölgesel Satış Direktörü Joseph Haarb ise İzmir'de yatırım yapmayı planladıklarını ve onay sürecini tamamlanmak üzere olan bir anlaşmaları olduğunu ifade ederek, "Türk şirketleriyle iş yapmak için sabırsızlanıyoruz ve Türk şirketlerine nasıl yardımcı olabileceğimizi ve bize nasıl yardımcı olabileceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Deniz üstü rüzgar santralleri için lojistik hizmet sağlayan Seasight Davits Satış Müdürü Soren H. Pedersen de geçmişte Türkiye'de bazı yatırımlar için görüşmeler yürüttüklerine değinerek Türkiye'deki alt tedarikçilerle iş birliği yapmaya açık olduklarını vurguladı.

- Türkiye'nin temiz enerji ekosisteminin tanıtımı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik, başta rüzgar enerjisi sektörü olmak üzere temiz enerji alanında yapılabilecek işbirliklerini değerlendirmek üzere Danimarka'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Danimarka'nın sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele ve bunlara bağlı olarak rüzgar enerjisi sektöründe öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Rüzgar enerjisi sektöründeki tecrübe ve bilgilerinizi bizimle paylaşmanızdan oldukça memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'deki firmalarla rüzgar enerjisi, enerji depolama, yeşil hidrojen ve kentsel temiz enerji uygulamaları alanlarında iş birlikleri kurulabilir. İzmir Kalkınma Ajansı olarak, Türkiye'de rüzgar sanayini geliştirmek üzere İzmir Çandarlı Limanı ile bağlantılı bir Temiz Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölge, Avrupa'da hızla büyüyen deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik ekipmanların üretimi için de önemli bir altyapı sunacaktır. Danimarkalı firmaları da Türkiye'de rüzgar sanayisine yatırım yapmak üzere davet ediyoruz."

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da karasal rüzgar santrali kurulumlarında Türkiye'nin gelişmiş bir piyasaya sahip olduğunu ifade etti.

Rüzgar enerjisinde kurulu gücün 12 gigavat seviyesinde olduğunu belirten Kalaycı, "Gelecek yıllarda bu rakamın her yıl 2 ila 3 gigavat arasında artacağını tahmin ediyoruz. Karasal rüzgar enerjisindeki üretim tecrübemizi deniz üstüne aktarmamız için hiçbir engelimiz yok." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen BEST For Energy projesi, İZKA ile ENSİA ortaklığıyla uygulanıyor.

Proje dahilinde Danimarka'ya düzenlenen çalışma ziyaretinde, İZKA, ENSİA, Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzenerji'den yetkililer ile Türkiye'den 20 temiz enerji sektörü iş temsilcisi yer alıyor.