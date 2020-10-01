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Ekonomi

Danimarka'dan Kuzey Akım 2 kararı

Danimarka, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2'ye işletme izni verdi.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 15:24
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Danimarka, Rus doğal gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinin kendi kıta sahanlığında işletilmesi için gerekli izni verdiğini duyurdu.

Danimarka Enerji Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kıta sahanlığında Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının işletilmesi için gerekli iznin projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’ye verildiği belirtildi.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.






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