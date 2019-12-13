'Dar gelirliye 100 bin konut'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ‘Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi’ başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda, imzaları atılan ve duyurusu yapılan projeyle dar gelirli vatandaşlar 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olabilecek.

236 BİNDEN BAŞLIYOR

Yüzde 10 peşinatın alınacağı konutların 236 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. 15 Aralık’ta başlayacak başvurular 1 ay sürecek. Töreninde konuşan Başkan Erdoğan konutların 1 ila 1.5 yıl içinde teslim edileceğini söyledi. Konuşmasına projeye öncülük eden iki bakanlığın yetkililerini tebrik ederek başlayan Erdoğan, 17 yıldır sürdürdükleri şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş olduklarını söyledi.

EN GEÇ 1.5 YILDA TESLİM

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla yüzde 90’ı sosyal konut vasfında 857 bin konut inşa edildiğini bildiren Erdoğan, ayrıca 24 bin derslikli okullar, 40 bin yatak kapasiteli hastaneler, bine yakın ticari iş yeri, kamu kurumlarının hizmet binaları, stadyumlar, çok sayıda sosyal ve kültürel tesisin TOKİ tarafından ülkeye kazandırıldığını, ülke genelinde 96 millet bahçesinin de TOKİ tarafından inşa edildiğini belirtti. Bu yılın ilk aylarında 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50 binlik konut projesinin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Erdoğan, “Biz de hem sayıyı artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. 2020’de 81 vilayette 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1.5 yıl çinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu. Hedeflerinin bundan sapma olmaması ve vatandaşların zemin+2, zemin+3 ya da zemin+4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2+1’ler brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1’ler brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.”

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Mahalle kültürünü yaşatacaklarını ve konutların bu şekilde yapılacağını anlatan Erdoğan, bu konuya dikkat ettiklerini anlattı. Erdoğan “Bizden önce TOKİ 43 bin konut üretebilmişken, rakam 857 bine çıktı. TOKİ, Hindistan’dan Endonezya’ya, Pakistan’dan Srilanka’ya yurt dışında hayata geçirdiği projelerle de ülkemizi gururla temsil etti” dedi.

Türk-Kürt ayrımı yapmadık

Konuşmasında gecekondu sorunu çözmek için TOKİ’nin bugüne kadar 1 milyon konut yaptığını anlatan Erdoğan şunları söyledi: “Bilhassa İstanbul, Ankara, Diyarbakır gibi büyük kentlerimizin etrafında pıtırak gibi çoğalan gecekondu sorunu büyük oranda çözüme kavuşturuldu. İşte Diyarbakır... Bakıyorsunuz, daha fazla gerilere gitmeye gerek yok, 3-5 yıl öncesinin Diyarbakır’ıyla şu andaki Diyarbakır aynı değil. Hele hele binalar bitişik nizam, içinden tüneller açılmış, terör örgütlerinin açtığı bu tünellerle bombalar yerleştirilmiş olan o binaların hepsini yıktık ve şimdi oralara TOKİ olarak girdik ve oralarda yaptığımız konutlarla biz, o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza insanca yaşamanın imkanını sağladık. Orada Kürtler yaşıyor, filanca yerde Türkler yaşıyor demedik. Buralarda benim vatandaşım yaşıyor dedik.” Arnavutluk’a 500 konut Arnavutluk’ta yaşanan depremi hatırlatan Erdoğan, “Sayın Başbakan’ın bizlerden ricaları oldu. Biz, zaten ilk andan itibaren tırlarımızla Kızılayımızla AFAD’ımızla Arnavutluk’ta olduk” dedi. Başkan Erdoğan, Arnavutluk’a her türlü desteği vermeye devam ettiklerinin altını çizerek, “Bir de 500 konut sözü verdik. Oradaki kendilerinin arzu ettiği bir yere de Türk milleti olarak 500 konut inşa edeceğiz” diye konuştu. Her bölgeye farklı mimari Projedeki yapılara ilişkin bazı özellikleri anlatan Erdoğan, Karadeniz Bölgesi’nde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek ahşap görünümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekler nitelikteki eli böğründeler yapmak suretiyle Karadeniz’e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanlarının karma şekilde kullanılacağını dile getirdi. Erdoğan, Marmara Bölgesi’nde ise hem geleneksel hem modern yapılar inşa edileceğini söyledi. Ege Bölgesi’nde iklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları ve kiremit kulllanacaklarını anlatan Erdoğan Güneydoğu Anadolu için de yöresel taşların hakim olduğu cephe kaplamalarının kmullanılacağını anlattı. Başkan Erdoğan’ın konuşması öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından protokol imzalanarak, her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atıldı. Albayrak: Finansal altyapı hazır Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık. İnanıyorum ki pek çok ailemizi bu sayede sevindirmiş olacağız. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımızın en temel haklarından olan barınma sorunu kalmasın” dedi. 15 OCAK 2020 SON TARİH Albayrak “Bizim mücadelemiz, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi. Bu idealin ancak bağımsız ve güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Tüm politikalarımızı, stratejimizi bu doğrultuda hazırlıyor ve uyguluyoruz. Ülkemizi bu değere kavuşturmak, milletimizin huzurunu, refahını, sosyal ve ekonomik imkanını daha da artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Son 6 yıldır “büyük ve güçlü Türkiye” idealine engel olmak için sayısız planın devreye sokulduğunu ve ülkenin çeşitli girişimlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Albayrak, bunların hepsinin milletin desteğiyle bertaraf edildiğini vurguladı. Albayrak, ekonominin şoklara karşı sergilediği duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini defalarca ispat ettiklerini, gösterilen refleksle kurumların her şoktan daha da güçlenerek çıktığını dile getirdi. Albayrak daha sonra Twitter’den yaptığı açıklamada projede başvuruların 15 Aralık’ta başlayıp 15 Ocak 2020’de sona ereceğini duyurdu. Kurum: Her yıl 300 bin konut dönüşecek Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşümde 2023 yılı hedefimiz 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Şehirlerimize gittik, tespitlerimizi yaptık. 81 ilimizde acil öncelikli dediğimiz 1.5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz.” dedi. 2019’da, 25 bini İstanbul’da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümüne başladıklarını belirten Kurum, “Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Hedefimizi bir üst noktaya taşıdık. Konut sayısını 50 binden, yıllık 100 bine çıkarıyoruz” dedi. Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı da yapıldı. Toplantıda savunma projelerin karara bağlandı. MİLLETE HİZMET VİZYON İŞİDİR

Başkan Erdoğan, Menderes’ten Özal’a, Erbakan’dan Türkeş’e kadar tüm vizyon sahibi liderlerin CHP zihniyetinin saldırılarına maruz kaldığını belirterek millete hizmetin önce gönül sonra da vizyon işi olduğunu söyledi.

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’ye ve millete hizmetin önce gönül sonra da vizyon işi olduğunun altını çizen Erdoğan, 17 yıldır aralıksız sürdürdükleri hizmet mücadelesinin hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadığını, birilerinin sürekli önlerine engel çıkardığını söyledi. Erdoğan, “Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları, projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcadılar. Kimi zaman medya aracılığıyla, kimi zaman mahkemeler yoluyla bunlar fayda etmeyince de sokaklar kışkırtılarak mega projelerimiz durdurulmaya çalışıldı” dedi.

YAPILAN HİZMETLERİ HAZMEDEMEYENLER VAR Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kendisinin değil milletin evi olduğunu belirten Erdoğan, burada çok amaçlı salonların, ibadethanenin olduğunu söyledi. Erdoğan, bunun yanında kısa zaman içerisinde burada Türkiye’nin en büyük kütüphanesini açacaklarını kaydetti. Kütüphanenin 24 saat açık olacağını, gençlerin burada hem derslerini çalışıp hem kitap okuyabileceğini, içeceklerini içip kek ve simit yiyebileceklerini ifade eden Erdoğan, “Çünkü bu millete bu yakışır. Bizim gençliğimize bu hizmeti vermek bizim görevimiz ve biz bunu kendi cebimizden zaten vermiyoruz. Milletin verdiğini, milletin evlatlarına veriyoruz. Değişen bir şey yok. Ve bunu hazmedemeyenler var” diye konuştu. Külliye ile ilgili çok kez “ruhsatsız bina” denildiğini hatırlatan Erdoğan, “Danıştay burayla ilgili kararını açıkladığı halde. ‘Burada ruhsat problemi yoktur.’ demesine rağmen bakıyorsunuz, Ana muhalefetin başı ikide bir buranın ruhsatsız olduğunu söylüyor. Danıştayın belgesi ortada. Daha ne istiyorsun? Öyle veya böyle o konuşuyor biz yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz” ifadesini kullandı. HER ADIMDA KARŞILARINA CHP ZİHNİYETİ DİKİLDİ Erdoğan, geçmişte de vatanperver, milliyetperver bütün devlet adamlarının karşılarına hep başını CHP’nin çektiği zihniyetin dikildiğini söyledi. İstanbul’da yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne işaret eden Erdoğan, şöyle dedi: “Bu köprünün temelini attık, köprü yükseliyor bunlar karadan ulaşamadılar, denizden ulaşarak gösteri yaptılar. Aynı şekilde Marmaray’ı yaparken bu işi mahkemelere taşıdılar. Ama onlar mahkemeye taşıdı, biz mahkemelerden ‘yürü’ kararını aldık ve Marmaray’ı yaptık.Bütün bunlar Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Nereden nereye geldiğimizi gösteriyor.” Erdoğan, bu gidişin sıradan bir gidiş olmadığını, bunlar yapılmamış olsa 20 yıl önceki durum düşünüldüğü zaman Türkiye’ye “çok ilkel bir ülke” denileceğini söyledi. “Biz şimdi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktık” diyen Erdoğan, Adnan Menderes’ten Turgut Özal’a, Necmettin Erbakan’dan Alparslan Türkeş’e kadar tüm vizyon sahibi liderlerin CHP zihniyetinin saldırılarına maruz kaldığını kaydetti. Erdoğan, “Millete faydası dokunacak tüm eserler daha fikir aşamasında CHP zihniyeti tarafından çeşitli bahanelerle öldürülmeye çalışılmıştır” dedi. BUNLAR BEŞ KOYUNU BİLE GÜDEMEZ Tank Palet Fabrikası’na değinen Erdoğan, “Yatıyor kalkıyor bu ‘Tank Palet Fabrikası’nı yabancılara sattılar’ diyor. Burada ‘satış’ diye bir şey yok. BMC satış değil kiralama işletme ihalesini alıyor... Bunların işletme kabiliyeti yok. Hayatlarında bunlar beş koyun gütmemişler zaten de güdemezler” diye kaydetti. Erdoğan, İstanbul Havalimanı’ndan da vazgeçirilmeye çalışıldıklarını, bunun için Gezi olayları dahil her türlü provokasyonun denendiğini söyledi. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi olduğuna işaret eden Erdoğan, Almanların Berlin’de havalimanı yapmak için 17 yıldır çalıştığını ancak bitirilemediğini kaydetti. ZARAR DA EDERİZ VAR MI DİYECEĞİN “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi projesini rafa kaldırtmak için yapmadıklarını bırakmadılar” ifadesini kullanan Erdoğan, inşaatın hızla devam ettiğini, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin opera binası olarak bitirileceğini, kısa bir süre sonra lansmanını yapacaklarını vurguladı. Erdoğan, şehir hastanelerini karalamak için kimi kurgu kimi yalan nice haber uydurulduğunu belirterek, şöyle konuştu: “İkide bir çıkmış, ‘Zarar ediyor.’ Böyle bir şey yok da... İnsana hizmet noktasında, insanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka bir diyeceğin?.. Sen SSK’nin genel müdürlüğünü yaptığın zaman bizim vatandaşımıza verilecek ilaç yoktu. İlacı veremiyordun... Sen SSK’yi yönetemedin. Şimdi biz şehir hastaneleri gibi dev hastaneler yapıyoruz. Bundan rahatsız oluyorsun, eline diline dursun.” HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE DE KARŞI ÇIKTILAR Sadece yatırımların, altyapı projelerinin engellenmediğini hak ve özgürlükler alanında da benzer bir çabanın içine girildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Kamuda başörtüsü düzenlenmesine ‘hayır’ dediler. Meslek liselerinde katsayı zulmünün kaldırımasına ‘hayır’ dediler. 4+4+4 ile eğitimin özgürleşmesine ‘hayır’ dediler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle demokrasinin güçlenmesine ‘hayır’ dediler. Bölücü terör örgütü PKK ve ülkemizin gördüğü en büyük ihanet çetesi olan FETÖ’yle mücadeleye ‘hayır’ dediler ve bu teröristleri ‘arkadaşlar’ diye nitelediler. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltacak kritik projeleri küçümsediler, hatta karaladılar.” AYAĞIMIZA ÇELME TAKMAYA KALKTILAR