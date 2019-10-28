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Dar gelirliye 15 bin TL faizsiz destek müjdesi

Devlet, iş kurmak isteyen dar gelirli kadın girişimcilere, faizsiz 15 bin liraya varan kredi desteği sağlıyor. İki yıl geri ödeme istenmiyor. İş fikrine göre para hibe de edilebiliyor.

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Girişimci kadınlar faizsiz krediyle desteklenerek, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara, 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapabiliyor. 
 
SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI DEVREDE 
 
Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ofisine başvurmak yeterli. Proje uygun bulunursa, 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor. 
 
BAŞARILI OLAN HİBEYİ ALIR 
 
Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 eşit taksitler halinde ödeyecek. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerinde, en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var. 
 
ŞARTLAR NELER? 
 
- Faizsiz kredi desteğinden şu şartları taşıyanlar yararlanabiliyor:   
 
- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık gelir almamak. 
 
- İşin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak. 
 
- Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden faydalanmamış olmak. 
 
- Aktif esnaf olmamak. 
 
- Bankadan kredi alamıyor olmak.
 
(Güneş)
 

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