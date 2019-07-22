29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6728
  • 6,3695
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

2 bin 286 konutu açık satışa sunan TOKİ, dar gelirlileri Ankara’dan Sivas’a, Burdur’dan Şanlıurfa'ya, Çankırı’dan Niğde'ye kadar 83 bin liradan başlayan fi yatlarla ev sahibi yapıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin farklı noktalarında konut inşasına devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl da özellikle emekli ve dar gelir grubuna odaklandı. Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, ev sahibi olmak isteyen düşük bütçeli vatandaşlar için binlerce konutu daha satışa sundu. 21 ilde hayata geçirilen konut projeleri özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.
 
BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT
 
83 bin liradan başlayan konut fiyatlarında, taksitlerde 306 liradan başlayarak artıyor. Düşük taksit fiyatlarıyla ev sahibi olma şansı sunan TOKİ’nin bu konutları için son başvuru tarihi, 31 Temmuz, 29 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak 4 farklı döneme ayrılıyor.
 
YÜZDE 10 PEŞİNAT ÖDENECEK
 
Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lirayla 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor.
 
240 AY VADE İMKÂNI VAR
 
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ayitibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor. Diğer satışlarda ilk taksit ödemeleri sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlatılıyor.
 
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 
T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırlarıiçinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek, TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması, başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.
 
(Güneş)

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünde büyük panik! Mehmetçik ‘vur’ emrini bekliyor

Terör örgütünde büyük panik! Mehmetçik ‘vur’ emrini bekliyor

Genel Kurul’da yoğun çalışma

Genel Kurul’da yoğun çalışma

Beşiktaş’a stoperde 3 aday

Beşiktaş’a stoperde 3 aday

Doğru CEO’yu seçmek verimi yüzde 30 artırıyor 

Doğru CEO’yu seçmek verimi yüzde 30 artırıyor 

AB'ye Türkiye uyarısı: Konu dışı kalacaksınız

AB'ye Türkiye uyarısı: Konu dışı kalacaksınız

ABD heyeti ‘güvenli bölge’ için Türkiye'de

ABD heyeti ‘güvenli bölge’ için Türkiye'de

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: O güne dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: O güne dikkat!
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA