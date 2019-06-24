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Dar gelirliye büyük fırsat! 5 ayda 21 bin ucuz konut

TOKİ, 250 bin sosyal konut için kolları sıvarken, mevcut projelerinde de teslimlere devam ediyor. 5 ayda, toplam 21 bin 118 dar gelirli vatandaş yeni evine kavuştu.

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Türkiye’nin dört bir yanında konut üretimini hız kesmeden sürdüren Toplu Konut idaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için konut inşa ederken bir yandan da konutların teslimlerini yapıyor.
 
TARİHLERİ KAÇIRMAYIN 
 
İstanbul’dan Şırnak’a, Bursa’dan Gaziantep’e kadar birçok ilde inşası tamamlanan 21 bin 118 konut, yılın ilk 5 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Konutların inşası tamamlandığında bir ‘Konut teslim programı’ hazırlıyor. Bu programda hak sahiplerinin evlerini teslim alması için belirli günler belirleniyor.
 
KDV ÖDEMESİNE DİKKAT
 
Örneğin farklı bloklar farklı günlerde evlerini teslim almaya başlıyor. Konut alıcıları, kendileri için belirlenen teslim tarihinde önceden bildirilen banka şubesine giderek, satın bedeli üzerinden KDV ödemesi yapıyor. 
 
(Güneş)

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