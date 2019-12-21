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Ekonomi

Dar gelirliye faizsiz 15 bin liraya varan kredi müjdesi

Devlet, dar gelirli girişimcilere, faizsiz 15 bin liraya varan kredi veriyor. İş fikrine göre para hibe de edilebiliyor. Ancak faizsiz kredi desteğinden bazı şartları taşıyanlar yararlanabiliyor.

21.12.2019  09:42 - Güncelleme: 21.12.2019  09:42
Girişimci kadınlar, faizsiz krediyle desteklenerek, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor.
 
6 YIL EŞİT TAKSİTLE
 
Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapabiliyor. Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ofisine başvurmak yeterli.
 
BAŞARILI OLANA HİBE
 
Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl, 6 eşit taksitler halinde ödeyecek. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerinde en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.
 
ŞARTLAR NELER?
 
Faizsiz kredi desteğinden şu şartları taşıyanlar yararlanabiliyor:  
 
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık gelir almamak.
 
İşin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak.
 
Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden faydalanmamış olmak.
 
Aktif esnaf olmamak.
 
Bankadan kredi alamıyor olmak.
 
(Güneş)

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