Dar gelirliye konut müjdesi 

Türkiye’deki konut ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirten Kurum, kentsel dönüşümde de bina tamamlama sigortasının başlayacağını açıkladı. Kurum Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi’nin süreceğini söyledi. 2003’ten bugüne yaklaşık 840 bin konut üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, “Bunların 720 bini alt gelir ve orta gelire hitap eden sosyal içerikli konutlar. Yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesinde devletimiz destek oluyor” dedi.

DÖNÜŞÜME SİGORTA

Konutların hak sahiplerine teslim edilmesine ilişkin de bilgi veren Kurum, “655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. İnşallah bu yıl içerisinde 46 bin 700’ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yıl 21 bin yeni konutun da ihalesini gerçekleştirdik. Her yıl biz 25, 35, 50 bin talebe, bölgesine göre konutlar üretiyoruz. 2019 yılı içerisinde de sosyal ihtiyaçta talep neyse bu sayılardan az olmamak üzere üretim yapacağız. Borçlu olan vatandaşımıza TEFE-TÜFE uygulamasıyla bu satışlarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi. Kurum kentsel dönüşümle ilgili olarak da “Vatandaşımız fedakarlık yapacak. 120 metrekare ev 150 metrekare olmaz. Müteahhit geldi bu işi yapacak. Bunu yapacağına dair bankadan ve sigorta şirketinden tamamlama sigortası yapıyorum diyecek. Buna dair düzenlemeleri yakında biz yapacağız” dedi.