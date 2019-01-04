Dar gelirliye müjde

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, dar gelirli vatandaşların ev almasını sağlayacak sosyal konut projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın evini almasını sağlayacak önemli sayıda konut üretmeyi planlıyoruz” dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, düzenlediği basın toplantısında, ‘dar gelirli vatandaşlar için ön ödemeli konut’ projesiyle ilgili soru üzerine, Çevre Bakanı’nın açıkladığı projenin detayları üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Bulut, “Konutu üretirsiniz, ama vatandaş buna nasıl rahat ulaşabilir onu çalışıyoruz. Teslime kadar belli bir kısım ödeme yapılacak. Taksitlerini en aza indirecek, maliyeti düşürecek projeleri buna dahil etmek istiyoruz” dedi. Başkan Erdoğan’ın TOKİ’ye, yüzde 100 sosyal konut üretme hedefini ortaya koyduğunu hatırlatan Bulut, “Hedefimiz yüzde 100 sosyal konut üretmek” dedi.

TOKİ’nin, şu anda aktif 358 şantiyesinde inşaatın devam ettiğini belirten Başkan Bulut,”93 bin nitelikli konutun inşaatı devam ediyor. Şantiyelerimiz kış olmasına rağmen devam ediyor” diye konuştu. Konut sektörünün, 200 sektörü dolaylı olarak etkilediğini anlatan Bulut, “Firmalara son dönemde 1 milyar 100 milyon ödeme yaptık” diye konuştu.

81 İLE MİLLET BAHÇESİ

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Millet Bahçesi projelerinin yapımını da TOKİ’nin üstlendiğini hatırlatan Bulut, 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Bulut, “5 millet bahçeleri tamamlandı. İkinci 100 gün için de 5’inin daha tamamlanması öngörülüyor. İstanbul, Batman ve Elazığ Ocak ayında, Sakarya, Eskişehir, Ankara da Şubat ayında ihale edilecek. 81 ilde, 81’den fazla millet bahçesi inşa edeceğiz” dedi. TOKİ binalarının da son dönemde uygulamaya konulan ‘yatay mimari’ ilkesi çerçevesinde projelendirileceğini belirten Bulut, “TOKİ, son uygulamalarında buna titizlikle uyuyor. Son uygulamalarında yüksek katlı binalar göremeyeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.