Hükümetten dar gelirliye sosyal konut müjdesi: Bu yıl içerisinde 46 bin 700 konutu tamamlayacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili '655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz' dedi.