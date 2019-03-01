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'Darbe olmasa 7’nci ekonomi olacaktık'

ASKON, kuruluş fikrinin temellerinin atıldığı yıl dönümünde yeni binasına taşındı. Açılışı yapan Binali Yıldırım, 28 Şubat’ı hatırlatarak “Darbe olmasa, Türkiye dünyanın 7. ekonomisi olacaktı” dedi.

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Toplam 5 binin üzerinde iş insanı ve 15 bin üye işletmesi bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), kuruluş fikrinin temellerinin atıldığı yıl dönümünde yeni binasına taşındı. Yeni genel merkez binasının açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, çok anlamlı günde bu açılışı yaptıklarını söyledi. 28 Şubat’ın 22. yılı olduğunu belirten Yıldırım darbeleri hatırlatarak “Türkiye’de darbe olmasaydı, Türkiye dünyanın 7. ekonomisi olacaktı” dedi. Yıldırım, bin yıl sürecek postmodern darbeyi 4 yıl sonra tersine çevirdiklerini anlatarak “Rabbimize şükürler olsun ‘bir daha siyaset yapmasınlar’ diye etmedikleri bırakmadıkları kadrolar bu ülkeyi 16 yıldır yönetiyor. Onlar istediler ki Anadolu insanı bu devletin kadrolarından, üniversitelerinden, iş dünyasından uzak dursun. Toplum mühendisliği, balans ayarı yapmaya çalıştılar. Siyasete ve demokrasiye müdahale ettiler” dedi. 

500 BİN KİŞİYE İŞ

Yıldırım, Türkiye’nin darbelerle, müdahalelerle, terörle anılan ülke olmaması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Türkiye’de darbe olmasaydı güçlü ve istikrarlı siyasi yönetimler iş başında olsaydı, bugün Türkiye dünyanın yedinci büyük ekonomisi olacaktı. Darbelerin bize maliyeti 10 büyük ekonominin kaybıdır. 17 yerine bugün Fransa’dan sonra yedinci ekonomi Türkiye olacaktı. Ama 70’lerde, 80’lerde ve 90’larda hatta bizim dönemimizde karşılaştığımız milli iradeye yönelik, millet egemenliğine yönelik müdahale ve müdahale girişimleriyle 10 sıra birden geriye düştük.”

İstanbul ve Türkiye için önemli planların olduğunu ifade eden Yıldırım, İstanbul tek başına bir ülke olsaydı Avrupa’nın 13’üncü, dünyanın da 41’inci büyük ülkesi olacağını belirtti. Yıldırım, İstanbul için güzel bir çok projenin olduğunun altını çizerek “İstanbul’da bir teknoloji üssü kuracağız. Burada gençlerle girişimcileri, iş adamlarını bir araya getireceğiz. Gençler bizim en büyük zenginliğimiz. Ortaya koyacağımız projelerle 500 bin İstanbulluya iş imkanı sağlayacağız.” Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ASKON yeni genel merkez binası hizmete açıldı. Açılış sırasında, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Yıldırım’a hediye takdim etti.

Ekonomideki durum geçici

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ASKON binasının açılışı öncesinde 21 farklı sektörün temsilcileriyle Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Yıldırım buradaki konuşmasında ise “Bugün ekonomik olarak yaşadıklarınızın geçici olduğunu hatırınızda tutun. Türkiye, bu ve buna benzer sorunları daha önce de yaşadı. İhracatımız artıyor, cari açığımız azalıyor. Tabii bu arada üretimde azalma var. Ekonomide daralma var. Yani bir dengeleme sürecini yaşıyoruz. Bu geçici bir durumdur” dedi.

28 Şubat Post-Modern darbesinin 22. yıl dönümü

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