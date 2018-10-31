Darbe sanığı pilot Azimetli'nin kardeşi ByLock'çu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayarak 51 polisi şehit eden eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli'nin kardeşi Arif Azimetli'nin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanan Arif Azimetli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan rapor, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Raporda, Azimetli'nin, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bilgisi yer aldı.

ByLock kullanıcı bilgileri tespit edilen Azimetli'nin yazışma içeriklerinin kripto çözüm işleminin devam ettiği kaydedildi. Bu çalışma sonunda, Azimetli'nin söz konusu programa kaç kez eriştiği, kimlerle aynı grupta yer aldığı ve yazışma içerikleri tespit edilecek.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayarak 51 polisi şehit eden eski pilot yarbay Mustafa Azimetli'nin kardeşi Arif Azimetli'nin terör örgütü üyeliği suçundan yargılanmasına 31 Ocak 2018'de başlandı.

Azimetli, 20 Mart 2018'deki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazine Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak çalışırken, darbe girişiminin ardından ihraç edilen Azimetli'nin, "silahlı terör örgütü üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.