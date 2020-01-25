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Ekonomi

DASK: En kısa sürede hasar tespitine başlayacağız

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 'Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz.' duyurusunda bulundu.

AA25.01.2020  15:36 - Güncelleme: 25.01.2020  15:36

DASK'tan yapılan açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın da bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. Biz de DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ’da 42 bin 955, Malatya’da 62 bin 680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip konut bulunuyor.

DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Sigortalılar, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden ve www.dask.gov.tr internet adresinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

Elazığ'da son durum havadan görüntülendi

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