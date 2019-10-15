DEAŞ’ın ‘hawala’ trafiğine MASAK’tan darbe

MASAK’tan edinilen bilgilere göre, son dönemde emniyet güçleri tarafından DEAŞ’ın ülkeler arası para transferini yöneten kişilere yönelik operasyonlarda birçok gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne gönderilmek üzere hazırlanmış nakit döviz ile hawala adı verilen illegal döviz zincirlerinin kullanıldığı para gönderme bilgi sistemleri deşifre edildi. Yürütülen çalışmalarla Türkiye ve Suriye’de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının illegal para transferi yaptığı belirlendi.

MASAK, söz konusu illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk’u 9 Ekim’de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) terör listesine konulmasından çok önce 2016-2017 yıllarında istihbarat ve kolluk birimleriyle yürütülen anlık ve etkin bilgi değişimi sayesinde izlemeye alarak analiz etti. Kurum, ulaştığı sonuçları ilgisine göre istihbarat, kolluk ve savcılık makamlarıyla paylaştı. Bu dönemde, Al-Hebo, Al-Khalidi illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphe edilen 18 şahıs ve 5 şirketin finansal kuruluşlar nezdindeki milyonlarca dolarlık hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7 gün süreyle bloke konuldu. Uluslararası para gönderme hizmeti verdikleri yönünde kendi web sitelerinde hesap bilgisi paylaşan hawala zincirlerinin MASAK tarafından izleri sürüldü. Bunun sonucunda Al-Haram’la ilişkide olduğu bilgisine ulaşılan Türkiye’nin 10 ilindeki 24 gerçek kişi ve 3 tüzel kişi hakkında da bu kapsamda gereği yapıldı.