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Ekonomi

Değeri 1 milyar doları geçti: 29 ilde büyük ihracat artışı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 29 ilde ihracatın arttığını bildirdi. Bakanlık söz konusu illerin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını duyurdu.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Değeri 1 milyar doları geçti: 29 ilde büyük ihracat artışı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 6,9 azalış ve 5 milyar 81 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli yüzde 15,9 artış ve 2 milyar 841 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir yüzde 15 azalış ve 1 milyar 758 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa yüzde 7,7 artış ve 1 milyar 740 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 25,1 artış ve 1 milyar 376 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla, Kocaeli 390 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Tekirdağ 276 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Çorum 136 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Bursa 125 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, Yalova ise 117 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır" denildi.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 58 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan, ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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