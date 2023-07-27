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Ekonomi

Değeri 10 milyar dolar: Petrol devi ile anlaşma sağlandı

Pakistanlı 4 petrol şirketi, yeni petrol rafineri kurulumu için Saudi Aramco ile işbirliği gerçekleştirecek. Söz konusu petrol anlaşmasının değerinin ise 10 milyar dolar olduğu bildirildi.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Değeri 10 milyar dolar: Petrol devi ile anlaşma sağlandı
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Pakistan'ın önde gelen 4 petrol şirketi, Gwadar Limanı'nda 10 milyar dolar yatırımla sıfırdan rafineri kurulumu projesinde, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ile işbirliği gerçekleştirecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da, iki ülkenin şirketleri arasında imza töreni düzenlendi.

Anlaşmaya göre, Pakistan'ın önde gelen 4 petrol şirketi, ortak yatırım stratejisiyle Saudi Aramco ile Gwadar Limanı'nda 10 milyar dolar yatırımla sıfırdan rafineri kurulumu projesinde işbirliği yapacak.

300 BİN VARİL HAM PETROL İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP

Projeyle Pakistan'da, günde en az 300 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip, entegre bir rafineri petrokimya kompleksi kurulması öngörülüyor.

İki ülke arasında, 2019'da, Gwadar'da 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi kurulması için anlaşma imzalanmıştı.

  • Pakistan petrol şirketleri
  • Gwadar Limanı
  • Suudi Aramco işbirliği
  • petrol

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