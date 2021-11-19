Değeri 325 milyar TL'yi buluyor! 5 yeni altın müjdesi kapıda

Türkiye Gazetesi 19 Kasım 2021 Cuma 08:17 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 08:39

10 yıl önce 120 ton olan Merkez Bankası altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Yatırımları devam eden 5 büyük maden projesi ile de üretim tarafında rekor kırılması planlanıyor. Bugün 40 ton olan yıllık altın üretiminin, 2023 yılında 50 ton, orta vadede ise 100 tona çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye son 10 yıldır altın konusunda attığı adımlarla rezervlerini zirveye taşımayı başardı. 2012 yılında Merkez Bankası kasasında bulunan 120 tonluk altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Geçen yılın sonunda bu rakam 716 tonu bulmuştu. Ayrıca yurt dışında bulunan altın stoklarının da Türkiye'ye getirilmesiyle büyük bir başarı elde edildi. Üretim tarafında da birçok yeni proje devreye alındı. Geçen yıl 42 tonluk üretim ile cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2022 ve 2023 yılları içerisinde Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da devreye alınacak altın madenleri ile yıllık üretimin 50 tona yükseltilmesi hedefleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin altın rezervi konusunda bir sıkıntı yaşamadığını belirterek "Altın rezervi konusunda dünyada 12'nci sırada olan Türkiye, önümüzdeki dönemde ilk 10'a girecektir" dedi.

DIŞARIDA ALTINIMIZ KALMADI

Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin yurt dışında bulunan fiziki altınlarının geri getirilmesi yönünde bir karar alındığını söyleyen İslam Memiş "Cumhurbaşkanı'mızın da önderliğinde başta Londra olmak üzere, yabancı ülkelerde bulunan altınlarımızı geri aldık. Bu zor bir dönemdi. Çünkü altının çok değerli olduğu günümüzde, ülkeler swap ya da rezerv olarak tuttukları, başka ülkelere ait altınları geri vermemek için ellerinden geleni yapıyordu. Bu durum hâlen de böyle. Almanya, ABD'de olan altınlarını geri almak istedi ancak olumlu bir sonuç alamadı. Dolaysıyla bu işlemin bir başarı olarak görülmesi gerekiyor. Mevcutta Merkez Bankasının kasasında zorunlu karşılıklar dahil 715 ton altın bulunuyor. Bu güçlü bir rezerv" diye konuştu.

HEDEF İLK 10'A GİRMEK

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, altın rezervi konusunda Türkiye'nin 12'nci sırada olduğunu söyleyen Memiş şu bilgileri paylaştı: ABD, Almanya ve IMF listede ilk üçü paylaşıyor. Türkiye'de 12'nci sırada yer alıyor. Bu sıralamada ilk 10'a girmemiz mümkün. Geçen yıl 20,8 ton altın satışı gerçekleştirdik. Buna karşın yıllık üretimimiz 40 ton civarı. Yükselen bir grafiğimiz var. Ayrıca 5 ton civarında yastık altı altın olduğu tahmin ediliyor. Bunların piyasaya girmesi ve altın üretiminde büyük projelerin hayata geçmesiyle dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında girmemiz mümkün.

5 DEV PROJE HAYATA GEÇECEK

Türkiye'nin yer altında 6 bin 500 ton altın rezervi bulunuyor. İşlenebilir durumdaki 1.500 ton rezervin 382 bin tonu üretildi. Geçen yıl altın üretimi 42 tonla cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Türkiye'nin her yıl 100 ton altın üretim hedefi var. 2023 yılı itibarıyla yıllık üretimin 50 tona çıkarılması hedefleniyor. Uzun vadeli plan ise yılda 100 ton altın üretimi sağlamak. Bu hedefe ulaşmak için 5 büyük proje üzerinde çalışılıyor. Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesi planlanıyor. 2022 yılı başında Balıkesir Gediktepe'de üretim başlanacak ve ilk külçe dökülecek. Ağrı Mollakara'da inşaata başlandı. 5 projeyle birlikte 2 bin 650 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacak.

İŞTE O PROJELER

> Balıkesir Gediktepe: Yatırım bedeli 150 milyon dolar. 2022 başında ilk külçe dökümü yapılacak.

> Bilecik Söğüt: ÇED onayı alınan projede 2022'nin sonunda ilk altın külçe dökülecek. Proje kapsamında 450 milyon dolar yatırım planlanıyor.

> Ağrı Mollakara: Yatırım 150 milyon dolar. 2022'de devreye girecek.

> Kütahya Tavşanlı: 50 milyon dolar yatırım yapılacak. 2023 yılında devreye girecek.

> Artvin Yusufeli: Yatırım rakamı 300 milyon dolar. 2023'de devreye girecek.