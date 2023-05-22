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Ekonomi

Değeri tam 7,6 milyar dolar: Petrol devi resmen duyurdu

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Chevron, yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediği çok önemli bir adım attı. Chevron, PDC Energy'yi borçları dahil 7,6 milyar dolara satın alacağını resmen açıkladı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
Değeri tam 7,6 milyar dolar: Petrol devi resmen duyurdu
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Şirketten yapılan açıklamada, Chevron'un PDC Energy'nin tüm hisselerini 6,3 milyar dolara satın alması için anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, satın alma işleminin değerinin borçlar dahil 7,6 milyar dolar olduğu bildirildi.

Söz konusu anlaşmanın Chevron'un önemli ABD üretim havzalarındaki operasyonlarını tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, Chevron'un kanıtlanmış rezervlerini varil başına 7 dolardan daha düşük bir maliyetle yüzde 10 artırmasının beklendiği kaydedildi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Açıklamada, anlaşmanın Chevron için yıllık serbest nakit akışına 1 milyar dolar eklemesinin beklendiği belirtildi.

Anlaşmanın her iki şirketin kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığını belirtilen açıklamada, yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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