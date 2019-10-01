Geçtiğimiz yaz yaşanan sert kur atağı sonrası başlayan ‘dengeleme süreci’ yeni bir boyuta taşınıyor. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan ‘Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını ‘Değişim Başlıyor’ olarak açıkladı. Düzenlediği basın toplantısıyla 2020-2022 dönemini kapsayan YEP’i açıklayan Albayrak “Yeni Ekonomi Programı’yla birlikte değişim başlıyor” dedi.

BÜYÜME (%)

YÜZDE 5 BÜYÜME

“Oluşturulmak istenen panik havasını dağıttıktan sonra yeniden kolları sıvıyoruz” diyen Albayrak’ın verdiği bilgiye göre enflasyon 2020 için yüzde 8.5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4.9 olacak.

Büyümenin bu yılın sonunda yüzde 0.5 olarak görörüldüğü programa göre Türkiye 2020-2022 aralığında ise 3 yıl boyunca her yıl yüzde 5 büyüyecek. ‘Kamuda disiplin’ öngören programa göre kişi başına gelir 3 yılın sonunda 2020’de 1.441 dolar artacak. Yılı yüzde 12 enflasyon ve yüzde 0.5 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini bildiren Albayrak “Yaşanan kur ataklarının ardından büyük bir resesyon ve ‘Türkiye küçülecek’ beklentilerine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz” dedi.

ENFLASYON (%)

HAL YASASI ÇIKACAK

Albayrak 2020’de ise yüzde 5’lik büyüme yakalamayı ve program süresince bunu sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Enflasyonu ise yüzde 5’in altına indirmenin temel hedef olduğunu belirten Albayrak gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacağını, sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımlarının teşvik edileceğini ifade ederek, Hal Yasası ve Perakende Yasası’nı en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacaklarını anlattı.

CARİ FAZLA VERECEĞİZ

Dengelenme döneminin en başarılı alanlarının başında cari denge konusunun geldiğine işaret eden Albayrak “Bu alan önümüzdeki dönem politikalarımızın en öncelikli meselesi olmaya devam edecek. 2019 yılı için cari açığın milli gelire oranında yüzde 3.3’lük hedef koymuştuk. Yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin cari fazla rekorunu kırdık. Az rastlanır bir başarı ortaya koyarak yılı da cari açık değil, inşallah cari fazla vererek kapatacağız. Bu çerçevede 2020 yılı için cari açıkta milli gelire oranla yüzde 1.2’lik bir seviye hedefliyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ ÜST LİG

Bakan Albayrak sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni bir dönem başlıyor. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız ve bir süre daha bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecine başlayarak programımızı 2020 içinde ikinci faza taşıyacağız. Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor bu programın ruhunda. Bir üst lige çıkmak istiyorsak tüm paydaşlar olarak değişmek zorundayız.Yeni bir başarı hikayesini yeni YEP’le birlikte gerçekleştireceğiz.”