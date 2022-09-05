DEİK: Bosna Hersek Türk yatırımcılar için cazip bir ülkedir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Hasan Topaloğlu, Türkiye-Bosna Hersek ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

Topaloğlu, Türkiye ve Bosna Hersek'in ekonomik ilişkileri hakkındaki değerlendirmelerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bosna Hersek'e gerçekleştireceği resmi ziyaretin önemini, AA muhabiri ile paylaştı.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin temelinin, asırlar öncesine dayandığını ve bu köklü bağların bugün de devam ettiğini kaydeden Topaloğlu, "Bosna Hersek bizim dost ve kardeş olarak gördüğümüz ülkelerin başında gelmektedir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın buraya yapacağı ziyaret daha da önem kazanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler, özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde daha da sağlamlaşmış, güçlenmiştir. Güçlenen siyasi ilişkilerimizin, son dönemde ekonomik ve ticari ilişkilerimize de olumlu yansımaları olduğunu görüyoruz." diye konuştu .

Topaloğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminde hedeflenen 1 milyar dolarlık seviyeye yakın zamanda ulaşmayı beklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, hem siyasi ilişkilere hem de ekonomik ve ticari ilişkilere son derece önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

DEİK Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi'nin Bosna Hersek Dış Ticaret Odası ile bir iş forumu düzenleyeceğini de belirten Topaloğlu, "Belli aralıklarla düzenlenen bu iş forumları, iki ülkeden başarılı ve önemli iş insanlarını buluşturduğu gibi bu iş insanlarının ülkedeki yatırım potansiyellerini görmesine ve iş birliği kurmalarına da katkı sağlamaktadır. Bosna Hersek, 3 milyon 500 binlik nüfusa sahip küçük bir ülke olabilir ancak hem Avrupa'ya hem de önemli ticaret koridorlarına yakınlığı ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret noktasında sunduğu kolaylıklarla Türk yatırımcılar için cazip bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

- "ÜLKEMİZ, BOSNA HERSEK'İN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN VE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURAN İLK ÜLKELERDEN BİRİDİR"



Topaloğlu, sanayinin yanı sıra tarım, hayvancılık, hizmet, ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin, Bosna Hersek'in önde gelen sektörleri arasında yer aldığını belirterek, "Ülke topraklarının yüzde 50,3'ü tarımsal araziler, yüzde 48,3'ü ise ormanlarla kaplı. Metal işleme, otomotiv yan sanayi, tekstil, madencilik ve doğal kaynaklar, enerji ve turizm sektörleri de önemli yatırım potansiyellerine sahip. Son dönemde ise özellikle Körfez ülkelerinden ziyaretçi sayısının artmasıyla inşaat sektörü de oldukça cazip bir sektör haline geldi." bilgilerini verdi.



Bu nedenle, düzenlenecek iş forumunun, Türk yatırımcılar için bu ülkedeki potansiyeli görmek açısından önemli bir fırsat olacağı gibi, Bosna Hersekli yatırımcılar için de yeni iş birlikleri kurulması noktasında önemli role sahip olacağını dile getiren Topaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz, Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biridir. İki ülke arasındaki ilk Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2003'te imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de son 20 yılda önemli bir gelişme ve büyüme kaydetmiştir. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 2019'da güncellenmiş, yeni başlıklar eklenerek zenginleştirilmiş ve 1 Ağustos 2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. İlk STA'nın imzalandığı 2003'de 70 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2021 itibarıyla 845 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. İki ülke yetkilileri de bu rakamın en kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarılmasını temenni etmektedir."

- "BOSNA HERSEK, AVRUPA'NIN KALBİ OLARAK NİTELENDİRİLEBİLECEK BİR KONUMDA"



Bosna Hersek'in konumuna da dikkati çeken Topaloğlu, "Bosna Hersek, Avrupa'nın kalbi olarak nitelendirilebilecek bir konumda, Doğu'dan Batı'ya ve Batı'dan Doğu'ya uzanan önemli ticaret koridorlarının üzerinde bulunmaktadır. Bu stratejik konum, Türk yatırımcılar için de son derece önemli. 2021'de Türkiye'nin Bosna Hersek'teki doğrudan stok yatırımı 296 milyon dolardır. İyi ilişkilerimiz ve güçlü bağlarımız dikkate alındığında bu rakamın çok daha yukarılara çekilmesi gerekmektedir. Bugün Ziraat Bankası, Natron Hayat ve Şişecam Soda gibi birçok önemli Türk yatırımının Bosna Hersek'te başarıyla çalıştığını görüyoruz. Yine özelleştirmeler ve doğrudan yatırımlarla Bosna Hersek'te faaliyetlerini başarıyla sürdüren çok sayıda firmamız bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim, bankacılık ve hizmet sektörlerinin, Bosna Hersek'teki dış yatırımlardan en büyük paya sahip sektörlerin başında geldiğine işaret eden Topaloğlu, "Burada yatırım yapmayı düşünen iş insanlarımıza bu sektörlerin yanı sıra son dönemde hızla yükselen enerji ve inşaat sektörlerini de önemli potansiyellere sahip sektörler olarak tavsiye edebilirim." dedi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'i kardeş ve dost ülke olarak gördüğünün altını çizen Topaloğlu, "Ülkemiz, başta Bosna Hersek olmak üzere Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrar ile ekonomik kalkınmaya son derece önem vermektedir. Bu kapsamda DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi olarak bizler, Türk yatırımcıları teşvik ettiğimiz gibi Bosna Hersek makamlarından da yabancı yatırımcılara yönelik kolaylıkların ve desteklerin artmasını talep ediyoruz. Aramızdaki üst düzey siyasi ilişkilerin, ekonomik ilişkilerimize de en iyi şekilde yansıması için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.