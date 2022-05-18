Delleur: Türkiye bizim için öncelikli ülke

Delleur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyüyerek ülkenin demir yolu projelerinin başarısına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Delleur, başta İstanbul olmak üzere ülkede şehir içi ve şehirler arası demir yolu ulaşım projelerine katılmak istediklerini belirtti.

Delleur, "Türkiye bizim için öncelikli bir ülke. Türkiye'nin demir yolu konusunda çok projeleri var. Avrupa'da demir yolu sektörünün lideri olarak, bu projelerin bir parçası olmak ve teknolojimizle katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'nin gelecekteki projelerine de katılmak istiyoruz. Çevre açısından tren çok daha mükemmel. Dolayısıyla tren ağlarını Türkiye'de geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "BİZİM İÇİN TÜRK ŞİRKETLERİ İLE ORTAKLIK ÇOK BAŞARILI"



Halihazırda Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde Türk şirketleriyle demir yolu projelerinde ortak çalıştıklarını ifade eden Delleur, "Özellikle Orta Doğu'da, örneğin Suudi Arabistan'da, Kuzey Afrika'da, Cezayir'de ve diğer Afrika ülkelerinde Türk şirketleriyle beraber çalışıyoruz. Bizim için Türk şirketleri ile ortaklık çok başarılı." dedi.

- DELLEUR, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ



Bu arada, Alstom Kıdemli Başkan Yardımcısı Delleur, Almanya'nın Leipzig kentinde bugün başlaya Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

70 ülkede varlık gösteren ve 70 binden fazla kişiyi istihdam eden Alstom, 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de raylı araçlar, metrolar ve tramvaylar için anahtar teslim geçiş sistemleri sağlamak üzere sinyalizasyon ve tren kontrol teknolojisi alanında lider sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor.

Alstom'un İstanbul ofisi, Alstom'un dijital ve entegre sistemler uzmanlığı için bölgesel merkez görevi görmenin yanı sıra tüm bölgeye proje yönetimi, mühendislik, satın alma, eğitim ve bakım hizmetleri sağlıyor.

Toplumları düşük karbonlu bir geleceğe yönlendiren Alstom, ulaşım sektörünün geleceği için sürdürülebilir temeller sağlayan hareketlilik çözümleri geliştiriyor ve sunuyor.

Alstom'un ürün portföyü; yüksek hızlı trenler, metrolar, monoraylar ve tramvaylardan entegre sistemlere, müşteriye özel hizmetler, altyapı, sinyalizasyon ve dijital mobilite çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Alstom, Kanada merkezli Bombardier Transportation'ı 29 Ocak 2021'de bünyesine katarak daha da genişlemişti.