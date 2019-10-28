Demir İpek Yolu 2 yılda dünyayı taşıdı
Açılışının üzerinden iki yıl geçen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile bugüne kadar 275 bin tonun üzerinde yük taşındı. Ulaştırma Bakanı Turhan, Demir İpek Yolu Projesi’nde ilk kez Marmaray’ı kullanarak bir trenin Avrupa’ya ulaşacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim 2017’de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’ndan taşınan yükün iki yılda 275 bin tonu bulduğunu kaydetti. Bakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın hizmete alınmasının yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
ÇELİK VE TARIM ÜRÜNLERİ
Turhan, Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk cumhuriyetlerine ve Orta Doğu ülkelerine uluslararası blok yük trenleri işleten TCDD Taşımacılık’ın, BTK üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Çin’e yük taşımacılığı gerçekleştirdiğini belirtti. Hat üzerinden Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada üç tren işletildiği bilgisini veren Turhan, “Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hat vasıtasıyla Türkiye’den yurt dışına inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ürünleri, tarım ürünleri, yaş sebze ve meyve gönderilirken, söz konusu ülkelerden de tahıl, çelik, çinko, gübre, kimyasal ürünler ve yem taşınıyor” diye konuştu.
DÜZENLİ SEFERLER VAR
TCDD Taşımacılık AŞ ve Kazakistan KTZ Express AŞ arasında imzalanan konteyner acentelik sözleşmesiyle BTK hattı üzerinden Kazakistan’a ihracat taşımalarının artırılmasının amaçlandığını dile getiren Turhan, “BTK hattında taşınan eşyaların gümrük işlemlerini ‘Ağırlıklı Basitleştirilmiş Usul’le 24 saatten 10 ile 15 dakikaya indirilmesi diğer ülkeler tarafından örnek alınıyor” dedi. Turhan, Türkiye-Gürcistan arasında bojisi değişen vagonlarla blok cevher tren taşımalarının da bu yıl başlatıldığını anımsatarak, 30 adet bojisi değişen vagonlardan oluşan tren setleriyle düzenli blok cevher yük treni seferine başlandığını kaydetti.
BOĞAZ'IN ALTINDAN GEÇECEK
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