Demir İpek Yolu’nda tarihi başlangıç
Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni Ankara’dan uğurlandı. Törende konuşan Bakan Turhan Türkiye’nin, Pekin’den Londra’ya uzanan koridorun önemli bağlantı noktası haline geldiğini söyledi.
Asya’yı Avrupa’yla buluşturan Demir İpek Yolu’nda tarihi gün yaşdı. Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, dün Ankara’dan uğurlandı. China Railway Express’e ait olan tren aynı zamanda Marmaray’ı kullanan ilk yük treni unvanını da kazanarak tarihe geçecek. Ankara Garı’ndaki uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. törende konuşan Bakan Turhan Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu birbirine bağlayarak büyük bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesine özel önem verdiklerini söyledi.
21 TRİLYON DOLAR TİCARET
Turhan, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan China Railway Express’in dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyledi. Turhan söz konusu hatla Türkiye’nin, Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolu’nun en önemli bağlantı noktası haline geldiğini kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, “asrın projesi” Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirten Turhan, “Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli alternatif oldu.” değerlendirmesinde bulundu.
2 KITA, 10 ÜLKE AŞTI
Turhan, yolculuğuna Çin’in Xi’an şehrinden başlayan ve 42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress’in toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu kat edeceğini bildirdi.
Ankara’daki uğurlama törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile konuk ülkelerin yetkilileri katıldı.
10 ÜLKE İŞBİRLİĞİ YAPTI
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Çin’den yola çıkıp Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express’in Ankara Garı’ndan uğurlanmasının dünya demir yolları açısından milat olduğunu belirterek, “Doğudan batıya 10 ülkenin demir yolları üzerinden büyük bir iş birliğini hep birlikte başardık. Bu büyük iş birliğinin temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde TCDD’de yaşanan değişim ve dönüşümdür” dedi. Kazakistan Ulusal Demiryolları Başkanı Sauat Mynbaev de “Tek Kuşak Tek Yol” projesiyle nakliye ve transit alanında iş birliğinin gelişeceğini söyledi. Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, China Railway Express’in İstanbul Boğazı’ndan geçecek ilk yük treni olacağına dikkati çekerek, “Tren, katılımcı ülkelerin dostane ilişkilerin iyileştirilmesine katkı sağlayacak, yeni iş birliklerine yol açacak.” dedi. Shaanxi Bölgesel Parti Komitesi Sekreteri Hu Heping de projenin tüm bölge ülkelerinin iletişimine katkı sağladığını ifade etti.
'ORTA KORİDOR'DA TİCARET İÇİN İLK ADIM
Ankara’dan uğurlanan ilk blok yük treni ile Çin’in ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi kapsamında ‘kuzey koridoru’, ‘orta koridor’ ve ‘güney koridoru’ olarak konumlandırılan bölgelerin kuzey aksından sonra orta koridorda da yoğun bir ticaret için ilk adım atılmış oldu. Çin’in Xi’an kentinden çıkan ve Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan’ın ardından Türkiye’ye gelen trenin son durağı Çekya’nın başkenti Prag olacak. Marmaray’dan geçiş ise yolcu taşımasının bittiği gece saatlerinde yapılacak. Tren yolculuğunu 18 günde tamamlayacak .
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