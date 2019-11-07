Demir İpek Yolu’nda tarihi başlangıç

Asya’yı Avrupa’yla buluşturan Demir İpek Yolu’nda tarihi gün yaşdı. Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, dün Ankara’dan uğurlandı. China Railway Express’e ait olan tren aynı zamanda Marmaray’ı kullanan ilk yük treni unvanını da kazanarak tarihe geçecek. Ankara Garı’ndaki uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. törende konuşan Bakan Turhan Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu birbirine bağlayarak büyük bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesine özel önem verdiklerini söyledi.

21 TRİLYON DOLAR TİCARET

Turhan, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan China Railway Express’in dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyledi. Turhan söz konusu hatla Türkiye’nin, Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolu’nun en önemli bağlantı noktası haline geldiğini kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, “asrın projesi” Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirten Turhan, “Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli alternatif oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

2 KITA, 10 ÜLKE AŞTI

Turhan, yolculuğuna Çin’in Xi’an şehrinden başlayan ve 42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress’in toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu kat edeceğini bildirdi.

Ankara’daki uğurlama törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile konuk ülkelerin yetkilileri katıldı.