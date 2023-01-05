Demir ve demir dışı metaller sektöründen 14,4 milyar dolarlık ihracat

İDDMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tecdelioğlu, her anlamda zor bir yılı geride bıraktıklarını kaydetti. Buna rağmen yaptıkları çalışmalarla ihracatı geliştirirken, ülkeye de daha fazla katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Tecdelioğlu, "(2022'de) Yüzde 16,4'lük artışla ihracatımızı 14,4 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı başardık. Eğer dünya çapında 2022'de yaşanan gelişmeler olmasaydı ihracatımızı daha fazla artırıp, 15 milyar dolar seviyesini aşabilirdik. 2023'te de ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2023'te ihracatımızı yüzde 15 seviyelerinde artırabileceğimizi öngörüyoruz. Ancak bu oranı yüzde 25-30 seviyelerine de taşıyabiliriz. İhracatımızı bir anda daha yüksek seviyelere getirebiliriz. Bu yükseliş için sektör olarak bazı beklentilerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Tecdelioğlu, 2023'te sektöre destek verilirse ihracatlarını bir anda çok daha yukarı seviyelere çıkarabileceklerini, bu kapsamda 4 maddelik bir plan oluşturduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk olarak sektörümüz çok ciddi kapasite yatırımı yaptı. Bu kapasitemizi kullanıp ürettiğimizi satmak istiyoruz. Bunun için de enerji tarifesine ihtiyacımız var. Sektörümüze özel enerji tarifesi talep ediyoruz. İkinci bir konu ise Avrupa ülkelerinde lojistik depolarının kurulmasının büyük yararı olacaktır. Bu depolar sayesinde ürünlerimizi alıcılara daha hızlı ulaştırabiliriz. Üçüncü konumuz ise özellikle alüminyum ve bakır gibi stratejik ürünler için Türkiye'de kurulacak LME depolarına ihtiyaç var. Böylece ülkemiz için stratejik olan ürünlere ulaşım kolaylaşacaktır. İhracatçılar olarak diğer bir beklentimiz ise STA imzalanan ülke sayısının bir an önce artırılması. İDDMİB olarak Latin Amerika ülkeleri, ABD ve Cezayir'le hızlı bir şekilde STA imzalanmasını bekliyoruz. Bu ülkeler ürünlerimiz için çok ciddi fırsatlar barındırıyor. Bu beklentilerimizin gerçekleşmesi halinde ihracatımızı hızlıca artırıp, ülkemizin hedeflerine ulaşmasına çok daha fazla katkı sağlayabiliriz."

- SEKTÖR, EN ÇOK İHRACAT YAPAN SANAYİ SEKTÖRLERİ ARASINDA 6'NCI OLDU

Açıklamada verilen bilgiye göre, sektör, 2022 Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirdiği 14,4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 5,7 pay aldı ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapanlar sıralamasında 6'ncı sıraya yerleşti.

Söz konusu dönemde, demir ve demir dışı metaller sektörünün birim ihraç fiyatı bir önceki yılın dönemine kıyasla yüzde 14,6 artışla kilogram başına 4,6 dolara ulaştı.

2022 yılında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke geçen yılın aynı döneme göre yüzde 26 artış ile Almanya oldu. Almanya'ya geçen yıl yapılan ihracat 2 milyar dolara ulaştı.

İkinci sıradaki İtalya'ya 1 milyar dolar, üçüncü sırada yer alan ABD'ye ise 947 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- ARALIK İHRACATI 1,1 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aralık ayı özelinde ise demir ve dışı metaller sektörü 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye'nin 22,9 milyar dolarlık genel ihracatından yüzde 4,8 pay aldı. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, aralık ayında 514 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2022 Aralık ayında sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 139 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 77 milyon dolar ile ABD ikinci sırada, 53 milyon dolar ihracat ile Irak üçüncü sırada yer aldı.

2022 Aralık döneminde demir ve demir dışı metaller alt sektör ihracatında ilk sıradaki alüminyum ürün grubunun ihracatı 429 milyon dolar oldu. Alüminyum sektörünü 237 milyon dolarlık ihracatla demir çelik mamulleri, 228 milyon dolarlık ihracatla ile metaller, 170 milyon dolarlık ihracatla bakır ürün grupları takip etti.