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Demir yolu projelerine Çinli ilgisi

Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited’in (CREC) Pazarlama Departmanı Müdürü Yamin Bu, “Türkiye pazarında gerçekten büyük potansiyeller olduğunu görüyoruz. Burada demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Bu, Türkiye’deki demir yolu potansiyeli ve olası iş birliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, demir yolları, metro ve yüksek hızlı tren hatlarını geliştirme noktasında oldukça istekli olduğunu ifade etti. 

 İSTANBUL FIRSATI VAR

Yamin Bu “Biz de dünyanın en büyük inşaat grubuyuz ve yüksek hızlı tren hattı yapımı konusunda çok tecrübeliyiz. Şirketimiz tarafından çok sayıda hızlı tren hattı inşa edildi ve Çin’deki demir yollarının üçte ikisinden de biz sorumluyuz” diye konuştu. Çin’in yanı sıra diğer ülkelerde de genişlemeyi sürdürdüklerini belirten Bu, Macaristan’ı Sırbistan’a bağlayan yüksek hızlı tren projesinin Macaristan bölümünü üstlendiklerini bildirdi.  Moskova’dan Kazan’a hızlı tren hattı için Ruslarla danışmanlık sözleşmesi yaptıklarını aktaran Bu “Kışları çok soğuk geçen Çin’in kuzey bölgesinden oldukça karmaşık jeolojik koşullarla da başa çıkmak zorunda olduğumuz Tibet Platosu’na kadar birçok alanda yüksek hızlı demir yolları inşa ettik. Bu yüzden oldukça deneyimliyiz” dedi. Bu, İstanbul’da her alanda büyük bir potansiyel gördüklerini de ifade etti. 

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