Denetim iki katına çıktı, kaçağa müsaade yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ‘Şehircilik ve Mutlu Şehir’ temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi başladı. Zirveye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Murat Kurum, kaçak yapılaşma ile ilgili mücadeleyi sıkı tuttuklarını belirterek, denetimleri artırdıklarını ifade etti. Doğal sit alanlarında, yaylalarda, koylarda, kıyılarda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyleyen Kurum “Tıpkı Kapadokya’da, Ayder’de, Uzungöl’de, Salda’da ve Bodrum’da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.

YEŞİL ALAN ARTACAK

Bakan Kurum, 81 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla Millet Bahçesi projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Bu proje şehirler adına o kadar önemli ki yurt dışına gidip gezdiğimizde büyük millet bahçelerini ve parklarını görüyoruz. Dünyaya örnek parklar var. Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor. Bu projeyle 2023’e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Sadece illerimizde, il merkezlerimizde değil, ilçe merkezlerine dahil millet bahçeleri yapıyor ve ülkemize yeni güzellikler kazandırıyoruz” diye konuştu. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yatay şehircilik anlayışıyla bir başka önemli proje başlattıklarını anlatarak, “81 ilimizde 50 bin Sosyal Konut Projesi’ni başlattık. Buna baktığımızda örneklerini göreceksiniz, az katlı, zemin artı 4-5’i geçmeyen, şehrimizin kültürünü, ruhunu yansıtan projeler olacak. Orada oturan vatandaşlarımız Sıfır Atık Sistemi’ne uygun konutlarda yaşayacaklar “ dedi.

AKILLI ŞEHİRLERE YATIRIM YAPIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” açıklamasında bulundu. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehircilik alanında çok önemli mesafeler aldıklarını, çöp dağlarından, çukurdan, çamurdan, susuzluktan ve hava kirliğinden muzdarip pek çok kenti refaha kavuşturduklarını, yine şehirlerde sosyal imkanları geliştirdiklerini, spordan sanata, sağlıktan kültüre her alanda güçlü adımlar attıklarını vurgulayarak, kadınlar ve çocuklar için örnek projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.