Denetim iki katına çıktı, kaçağa müsaade yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılaşma ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Denetimleri iki katına çıkardıklarını söyleyen Kurum “Hiçbir şart altında müsaade etmeyeceğiz, bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ‘Şehircilik ve Mutlu Şehir’ temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi başladı. Zirveye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Murat Kurum, kaçak yapılaşma ile ilgili mücadeleyi sıkı tuttuklarını belirterek, denetimleri artırdıklarını ifade etti. Doğal sit alanlarında, yaylalarda, koylarda, kıyılarda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyleyen Kurum “Tıpkı Kapadokya’da, Ayder’de, Uzungöl’de, Salda’da ve Bodrum’da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.
YEŞİL ALAN ARTACAK
Bakan Kurum, 81 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla Millet Bahçesi projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Bu proje şehirler adına o kadar önemli ki yurt dışına gidip gezdiğimizde büyük millet bahçelerini ve parklarını görüyoruz. Dünyaya örnek parklar var. Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor. Bu projeyle 2023’e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Sadece illerimizde, il merkezlerimizde değil, ilçe merkezlerine dahil millet bahçeleri yapıyor ve ülkemize yeni güzellikler kazandırıyoruz” diye konuştu. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yatay şehircilik anlayışıyla bir başka önemli proje başlattıklarını anlatarak, “81 ilimizde 50 bin Sosyal Konut Projesi’ni başlattık. Buna baktığımızda örneklerini göreceksiniz, az katlı, zemin artı 4-5’i geçmeyen, şehrimizin kültürünü, ruhunu yansıtan projeler olacak. Orada oturan vatandaşlarımız Sıfır Atık Sistemi’ne uygun konutlarda yaşayacaklar “ dedi.
AKILLI ŞEHİRLERE YATIRIM YAPIYORUZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” açıklamasında bulundu. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehircilik alanında çok önemli mesafeler aldıklarını, çöp dağlarından, çukurdan, çamurdan, susuzluktan ve hava kirliğinden muzdarip pek çok kenti refaha kavuşturduklarını, yine şehirlerde sosyal imkanları geliştirdiklerini, spordan sanata, sağlıktan kültüre her alanda güçlü adımlar attıklarını vurgulayarak, kadınlar ve çocuklar için örnek projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.
Zirve sonrası Emine Erdoğan’a motifli tablo hediye edildi.
‘Mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da, şehirlerin artık yeni sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu durum, şehir kavramını yeniden yorumlamayı, trafik, ulaşım, güvenlik ve atık yönetimi gibi alanlarda yeni çözümler üretmeyi gerektiriyor” dedi. Erdoğan “Tüm bunlara, dünya metropollerinin kendi aralarındaki rekabet de eklenince teknolojik altyapıyla kültür atlasını uyumlu kılacak yeni yaklaşımlar gerekiyor. Bu nedenle bundan sonraki yol haritamız; akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmek olmalı” Erdoğan, 2023’e kadar sıfır atık sistemini, tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Japonya’da yakından tanıma imkanı bulduğu, dünyanın ilk sıfır atık kasabası olan Kamikatsu’nın, bu seferberlik adına umutlarını artırdığını anlattı.
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