Dengeler değişince akılları başlarına geldi: Türkiye'nin yükselişinden faydalanmalıyız

Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle geliştirdiği derin işbirliğine dikkat çeken ABD basınında "Türkiye, Orta Doğu'daki Amerikan etkisinin gerçek anahtarıdır" başlığıyla çarpıcı bir analiz yazısı yayımlandı.



Türkiye'nin hızla bölgesel bir hegemon güç haline geldiğini yazan ABD basını, "Türkiye'nin son zamanlarda bölgedeki ortaklarıyla ilişkilerini yeniden kurma çabaları ile stratejik önemi artıyor. Amerika, bölgedeki siyasi ve askeri gücünü sürdürmek istiyorsa bu yükselişten faydalanmalı ve Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN ÇARPICI ANALİZ: TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN FAYDALANMALIYIZ

Yıllarca süren gergin ilişkilerden sonra Türkiye'nin İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bağlarını yeniden kurduğu ifade edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı;

Şimdi Türkiye ile daha güçlü bir ilişki geliştirme sırası Amerika'da. Çalışmalar, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Erdoğan'ın Başkan Biden'ı "sevgili bir dost" olarak çağırması ve Biden'ın önümüzdeki beş yıl boyunca birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söylemesiyle şimdiden başladı. İsveç'i NATO'ya katmak için yapılan başarılı hamle, ileriye doğru büyük bir adımdı ve Biden, kısa bir süre sonra 2021'den beri müzakere masasında olan F-16'ların satışını zorlama sözü verdi.

Bu ilişkiyi güçlendirmek için ABD'nin ortaklığa ne kadar bağlı olduğunu gösteren bazı kritik adımlar atması gerektiği belirtilirken bunların arasında F-16 anlaşmasına çözüme ulaştırmak, Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etme konusunda kongreyi ikna etmek, terör örgütü PKK/YPG gibi meselelerin olabileceği kaydedildi.

Bu taleplerin yerine getirilmesinin ABD'ye getirileri olacağından bahsedilirken Türkiye'nin İsrail-Filistin ve ABD-İran arasında makul bir arabulucu rolünde olduğu vurgulandı. İncirlik için "Lojistik açısından paha biçilmez" nitelemesinde bulunulan yazıda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda Türkiye'nin kritik önemde olduğu belirtildi.