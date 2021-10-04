AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:19

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, projede hattın denetlenmesine yönelik süreçlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "4 Ekim itibarıyla, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ilk hattında gaz doldurulmasına başlandı. Teknik testler için gereken hacim ve basıncı elde etmek için hat kademeli olarak gazla doldurulacaktır. Projenin ikinci hattının devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

- Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.

TÜRKAKIM'DAN İHRACAT BAŞLAMIŞTI

Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden anlaşma sağladığı Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz sevkiyatına geçtiğimiz hafta başladığını duyurmuştu. Türkiye'yi enerjide merkez üssü yapacak söz konusu anlaşma ile Gazprom, Macaristan'a 15 yıl boyunca yılda 4,5 milyar metreküp doğal gaz ihracı yapacak.

Açıklamada, "Rusya'nın Macaristan ve Hırvatistan'a doğal gaz arzı bugün TürkAkım boru hattı ve ayrıca Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulusal gaz iletim sistemleri üzerinden yeni bir rota üzerinden başladı." ifadeleri kullanılmıştı.