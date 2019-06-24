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Deniz istilacılarına bakanlık önlemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye denizlerindeki istilacı yabancı türlerin artması üzerine, bunların yok edilmesi, denizlere girişinin ve etkilerinin azaltılması için düğmeye bastı.

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Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, istilacı yabancı türlerin denizlerdeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Küresel Çevre Fonu desteğiyle ‘Önemli Denizel Biyoçeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi’ başlatıldı. Süveyş Kanalı’nın açılması, gemilerin balast sularının denizlere boşaltılması ve deniz suyu sıcaklığının artması gibi gelişmeler nedeniyle birçok yabancı tür Türkiye denizlerinde görülmeye başlandı.       

500 DEĞİŞİK TÜR VAR 

Hayata geçirilen projeyle önemli denizel biyolojik çeşitlilik alanlarında istilacı yabancı türler belirlenerek girişlerinin engellenmesi, kontrol altına alınması, etkilerinin azaltılması, yok edilmesi, doğal türler ve habitatlar üzerinde baskı olmaktan çıkarılması ve izlenmesi amaçlanıyor. Proje, Karadeniz’de İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nın deniz kısmı, Ege Denizi’nde Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Marmara Denizi’nde Marmara Adaları, Akdeniz’de Hatay-Samandağ Fok Yaşama Alanları ile Deniz Kaplumbağası Yuvalama ve Yumurtlama Alanı’nda uygulanacak.  Yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle Akdeniz’de yabancı tür sayısı bini aştı. Türkiye denizlerinde bu sayı 500’ün üzerine çıkarken, söz konusu türlerdeki artışın devam ettiği belirlendi. 

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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