Deniz yoluyla yılın 8 ayında 1,8 milyon araç taşındı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünce kamuoyuyla paylaşılan düzenli Ro-Ro hatlarıyla yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç istatistiklerini değerlendirdi.

Deniz yolu taşımacılığında kaydedilen ilerlemenin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Deniz yolu taşımacılığı, yalnızca maliyet avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarlara erişimimizi daha da güçlendiriyor ve Türkiye'yi deniz taşımacılığında önemli bir aktör haline getiriyor. Bu alandaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. 2024 Ocak-Ağustos döneminde limanlardan deniz yolu ile yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,97 artarak 1 milyon 785 bin 189'a ulaştı. 2024 yılı ağustos ayında ise limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına taşınan araç sayısı ise 220 bin 562 adet olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yurt dışı limanlarından Türk limanlarına gelen yükleri taşıyan kamyon, tır, tır tankeri ve treyler cinsinden araçların yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 228 bin 934'e ulaştığını belirtti.

Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçların ise yüzde 1 artarak 220 bin 823'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yıla göre yüzde 3,4 artışla yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 449 bin 757 adedi deniz yolunu tercih etti. 2024 Ağustos'ta yurt dışı limanlarından ülkemiz limanlarına gelen yükleri taşıyan araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 24 bin 509 adet, ülkemiz limanlarından yurt dışı limanlarına giden yükleri taşıyan araçlar ise yüzde 7,8 artarak 26 bin 142 adet oldu. Toplam yurt dışı yüklerini taşıyan araçlardan 50 bin 651 adedi deniz yolunu tercih ederek bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış gerçekleşti."

- LİMANLARDA EN ÇOK OTOMOBİL TAŞINDI



Uraloğlu, 2024 Ocak-Ağustos döneminde yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araçlarda otomobilin başı çektiğini ve bu alanda yapılan taşımanın 1 milyon 312 bin 191 olduğunu bildirdi.

Söz konusu dönemde limanlardan taşınan araç cinsleri içinde ilk sırayı toplam taşınan araç miktarının yüzde 73'ünü oluşturan otomobilin, ikinci sırayı yüzde 18 pay ve 319 bin 879 adetle treylerin, üçüncü sırayı da yüzde 7 pay ve 126 bin 673 adetle tırların aldığına işaret eden Uraloğlu, "Ağustos ayı verilerinde de sıralama değişmedi. Toplam araç taşımalarının yüzde 76'sını oluşturan 166 bin 877 otomobil ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15'lik payla 33 bin 157 treyler ve yüzde 8'lik oranla 17 bin 24 tır takip etti." ifadesini kullandı.

- RO-RO TAŞIMALARINDA AVRUPA BAŞI ÇEKTİ



Uraloğlu, yılın 8 ayında en fazla araç taşımasının toplam Ro-Ro taşımalarının yüzde 69'una tekabül eden 319 bin 241 araç ile Avrupa hatlarında gerçekleştiğini belirtti.

Aynı dönemde, Ro-Ro taşımalarının yüzde 15,5 pay ve 71 bin 287 araçla Akdeniz hattında gerçekleştiğini, bunu yüzde 15 pay ve 69 bin 454 araçla Karadeniz hattının izlediğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ağustos 2024'te ise 35 bin 331 araç ve yüzde 67 ile en fazla araç taşıması Avrupa hatlarında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 16,8 oran ve 8 bin 821 araçla Akdeniz Ro-Ro hatları, üçüncü sırada ise yüzde 15,4 oran ve 8 bin 85 araçla Karadeniz hattı yer aldı."

- EN FAZLA TAŞIMA TUZLA-TRİESTE RO-RO HATTI'NDA



Tuzla-Trieste Ro-Ro hattının 129 bin 471 ile en fazla araç taşıması gerçekleştirilen hat olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Bu hattı 85 bin 815 ile Yalova-Sete ve 45 bin 73 ile Çeşme-Trieste hatları takip etti. 2024 yılı ağustos ayında ise Tuzla-Trieste 13 bin 499 ile en fazla araç taşıması gerçekleşen Ro-Ro hattı oldu. Tuzla-Trieste Ro-Ro Hattı'nı 9 bin 791 ile Yalova-Sete ve 5 bin 115 adet ile Mersin-Trieste hatları takip etti." bilgisini paylaştı.