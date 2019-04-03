DenizBank: Satış fiyatı şu anda 15,5 milyar lira oldu
DenizBank Genel Müdürü Ateş: 'Bizim ekim sonunda 14,6 milyar lira olarak değerlenen satış fiyatı şu anda 15,5 milyar lira oldu.'
- AA
DenizBank Genel Müdürü Ateş'in açıklamasından bazı satırbaşları:
"Bizim ekim sonunda 14,6 milyar lira olarak değerlenen satış fiyatı şu anda 15,5 milyar lira oldu."
"DenizBank satışının ne zaman tamamlanacağı regülatörlerin onay sürecine bağlı. Alıcı ile satıcı görüşmeleri sona erdi."
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