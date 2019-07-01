Denizcilik sektöründe ‘yelkenler fora’
Türkiye ‘lider denizci ülkeler’ sınıfına girebilmek adına yatırımlarına devam ediyor. ‘3 Denizde 3 Büyük Liman Projesi’ kapsamında, İzmir, Zonguldak ve Mersin’de liman inşaatları sürüyor. Ayrıca ÖTV’siz yakıt uygulaması kapsamında sektöre verilen destek 7.2 milyar lirayı bulmuş durumda.
Büyüyen deniz ticaret filosuyla birlikte taşıdığı yük ve yolcu sayısını her geçen yıl artıran Türkiye, 2023’te ‘lider denizci ülkeler’ sınıfında yer almak için yatırımlarını hızlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye, küresel ticarette stratejik sektör konumuna gelen denizcilikte önemli adımlar attı. Türk denizciliği son dönemde uygulanan politikalarla hedeflerine ilerlerken, bu alanda atılan adımlardan biri 2004’te başlatılan ÖTV’siz yakıt uygulamasıyla kabotaj taşımacılığının canlandırılması oldu.
YURTİÇİ YÜKSELDİ
Bugüne kadar toplam 7 milyar 250 milyon lira ÖTV tahsil edilmeyerek, sektöre önemli destek sağlandı. Uygulama sayesinde, kabotaj taşımacılığında 2003’e göre 2018’de elleçlenen yük miktarında yüzde 104’lük, taşınan yolcu sayısında yüzde 40’lık ve taşınan araç sayısında yüzde 112’lik artış sağlandı. Kabotaj taşımacılığı canlandırılırken, kara yolu ağırlıklı yurt içi taşımacılığın deniz yoluna kaydırılmasının önü açıldı.
SEKTÖRÜN HEDEFİ 2023
Denizcilikteki büyümeye paralel olarak kruvaziyer turizmde potansiyeli değerlendirme çalışmalarına hız verildi. İzmir 2011, 2012 ve 2013’te Avrupa’nın en iyi kruvaziyer destinasyonu ödülüne üst üste üç kez layık görülmüştü. Buna karşın, bölgede yaşanan gelişmelerin etkisiyle kruvaziyer turizm yolcu sayısı geçen yıl 214 bine kadar geriledi. Gelecek dönem sayının hızla artırılması hedefleniyor. Deniz ticaret filosunun daha da büyütülmesinin hedeflendiği 2023’e kadar filonun ülkenin dış ticaret taşımalarından daha fazla pay almasına yönelik çalışmalar yapılacak. Türkiye’nin 2023’e kadarki ana hedefi, dünya denizciliğinin her alanında “lider denizci ülkeler” arasında yer almak olarak belirlendi.
Tersane sayısı ikiye katlandı
Türk bayraklı gemiler, 2008’den itibaren Paris Memorandumu kapsamında beyaz listede yer almaya başladı. ‘Denizci millet’ sloganının bir uygulaması olarak toplumda deniz sevgisini yerleştirmek, deniz kültürünü yaygınlaştırmak için yurt genelinde amatör denizciliğe özendirici çalışmalar kapsamında Deniz Kültürünü Tanıtım ve Eğitim Merkezleri Projesi başlatıldı. Dünyanın en kaliteli yatlarını inşa edebilen gemi inşa sanayisi, ulaştığı model ve imkanlarla ihracat miktarlarını önemli oranda yükseltti ve yat inşa siparişlerinde de dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Özellikle gemi inşa sanayisinde yapılan büyük atılımlar ve desteklerle tersane sayısı 37’den 78’e çıktı, gemi inşa sanayisi adet bazında dünya sipariş sıralamasında 5’inci sırada yer almaya başladı.
DEV PROJELER SÜRÜYOR
2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefleyen Türkiye’nin, bu hedefe ulaşması için ihtiyaç duyacağı büyük ölçekli liman yatırımları da hayata geçiriliyor. 3 Denizde 3 Büyük Liman Projesi kapsamında, İzmir-Çandarlı, Zonguldak-Filyos ve Mersin-Taşucu konteyner limanları yapılıyor. Türkiye, mevcutlara ilave olarak ülkenin en az 16 noktasında büyük ölçekli lojistik merkezlerin kurulmasıyla bölgesinin lojistik merkezi haline dönüştürülmesi de planlanıyor. Tersanelerde daha yüksek katma değerli, nitelikli ve özel tip gemilerin üretimiyle gezi teknesi ve yat üretiminde modern üretim tesislerinin kurulması özendirilecek. Gemi sanayisinde yerli katkı oranını artırmak için üretim odaklı gemi yan sanayisi ürünler desteklenecek. Kamu-özel ortaklığı modeliyle yat limanı kapasitesi büyütülecek. Kıyılarda tekne bağlama imkanlarıyla halkın denize erişim imkanı artırılacak.
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