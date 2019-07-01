Denizcilik sektöründe ‘yelkenler fora’

Büyüyen deniz ticaret filosuyla birlikte taşıdığı yük ve yolcu sayısını her geçen yıl artıran Türkiye, 2023’te ‘lider denizci ülkeler’ sınıfında yer almak için yatırımlarını hızlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye, küresel ticarette stratejik sektör konumuna gelen denizcilikte önemli adımlar attı. Türk denizciliği son dönemde uygulanan politikalarla hedeflerine ilerlerken, bu alanda atılan adımlardan biri 2004’te başlatılan ÖTV’siz yakıt uygulamasıyla kabotaj taşımacılığının canlandırılması oldu.

YURTİÇİ YÜKSELDİ

Bugüne kadar toplam 7 milyar 250 milyon lira ÖTV tahsil edilmeyerek, sektöre önemli destek sağlandı. Uygulama sayesinde, kabotaj taşımacılığında 2003’e göre 2018’de elleçlenen yük miktarında yüzde 104’lük, taşınan yolcu sayısında yüzde 40’lık ve taşınan araç sayısında yüzde 112’lik artış sağlandı. Kabotaj taşımacılığı canlandırılırken, kara yolu ağırlıklı yurt içi taşımacılığın deniz yoluna kaydırılmasının önü açıldı.

SEKTÖRÜN HEDEFİ 2023

Denizcilikteki büyümeye paralel olarak kruvaziyer turizmde potansiyeli değerlendirme çalışmalarına hız verildi. İzmir 2011, 2012 ve 2013’te Avrupa’nın en iyi kruvaziyer destinasyonu ödülüne üst üste üç kez layık görülmüştü. Buna karşın, bölgede yaşanan gelişmelerin etkisiyle kruvaziyer turizm yolcu sayısı geçen yıl 214 bine kadar geriledi. Gelecek dönem sayının hızla artırılması hedefleniyor. Deniz ticaret filosunun daha da büyütülmesinin hedeflendiği 2023’e kadar filonun ülkenin dış ticaret taşımalarından daha fazla pay almasına yönelik çalışmalar yapılacak. Türkiye’nin 2023’e kadarki ana hedefi, dünya denizciliğinin her alanında “lider denizci ülkeler” arasında yer almak olarak belirlendi.