Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Denizde 2 milyar liralık tekne şovu

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı, 2-8 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2019’un en özel tasarımlarının sergileneceği fuarda görücüye çıkan teknelerin toplam değeri ise 4 milyar lira. 60 bin TL ile 75 milyon TL arasında değişen fiyat yelpazesinde 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Eurasia tüm alıcı gruplarına hitap etmeyi amaçlıyor. Fuarda sergilenecek Gweilo adlı yerli üretim yelkenli ise 75 milyon lira değeri ile fuarın ve yelkenli statüsünde Türkiye’nin en pahalı teknesi konumunda. Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan fuarda bu yıl 240 Milyon TL satış hedefleniyor.   

60 BİN ZİYARETÇİ 

Boat Show Eurasia Fuarı Direktörü Dilek Günaydın yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki rakiplerimizin krizlerden bizden daha çok etkilenmesi Türk yatçılığının önünü açtı. Mega yat üretiminde zaten iyiyiz. Kaliteli ve uygun fiyatlı işçiliğimiz bizi diğer birçok ülkeden ayırıyor ve markalaşma yönünde hızla ilerliyoruz. Çin, İtalya ve Yunanistan yerine Mega Yat üretiminde artık Türk tersaneleri tercih ediliyor” şeklinde konuştu. Günaydın, “Boat Show Eurasia, hem deniz üzerinde düzenlenen İstanbul’daki en büyük fuar olması dünya rekabetinde önemli rol oynuyor. Yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuardan bu yıl ciddi motoryat, katamaran, yelkenli ve mega yat satışı bekliyoruz” dedi. Boat Show Eurasia’ya 32 ülkeden 8 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 60 bin olacak. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA