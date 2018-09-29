Denizde 2 milyar liralık tekne şovu

2019’un en özel tasarımlarının sergileneceği fuarda görücüye çıkan teknelerin toplam değeri ise 4 milyar lira. 60 bin TL ile 75 milyon TL arasında değişen fiyat yelpazesinde 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Eurasia tüm alıcı gruplarına hitap etmeyi amaçlıyor. Fuarda sergilenecek Gweilo adlı yerli üretim yelkenli ise 75 milyon lira değeri ile fuarın ve yelkenli statüsünde Türkiye’nin en pahalı teknesi konumunda. Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan fuarda bu yıl 240 Milyon TL satış hedefleniyor.

60 BİN ZİYARETÇİ

Boat Show Eurasia Fuarı Direktörü Dilek Günaydın yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki rakiplerimizin krizlerden bizden daha çok etkilenmesi Türk yatçılığının önünü açtı. Mega yat üretiminde zaten iyiyiz. Kaliteli ve uygun fiyatlı işçiliğimiz bizi diğer birçok ülkeden ayırıyor ve markalaşma yönünde hızla ilerliyoruz. Çin, İtalya ve Yunanistan yerine Mega Yat üretiminde artık Türk tersaneleri tercih ediliyor” şeklinde konuştu. Günaydın, “Boat Show Eurasia, hem deniz üzerinde düzenlenen İstanbul’daki en büyük fuar olması dünya rekabetinde önemli rol oynuyor. Yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuardan bu yıl ciddi motoryat, katamaran, yelkenli ve mega yat satışı bekliyoruz” dedi. Boat Show Eurasia’ya 32 ülkeden 8 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 60 bin olacak.