Denizler için acil müdahale sistemi devrede
Kocaeli Körfezi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Bölgesel Tatbikatı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan en yakın zamanda tüm kıyılara hakim olacak şekilde istasyonlar kurup, ‘Ulusal Acil Müdahale Sistemini’ hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Turhan “Bu faaliyetler sayesinde deniz kirliliğinin önlenmesi hususunda önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bu hususta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızla yakın iş birliği içerisindeyiz” dedi.
KANAL İSTANBUL ELZEM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deniz ve denizciliğin hem jeopolitik hem de stratejik bakımdan önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda çok yoğun bir deniz trafiğinin de yaşandığını bildirdi. Kurum, 2017’de İstanbul Boğazı’ndan 43 bin geminin geçtiğini dile getirerek, “Çanakkale Boğazı’nda 45 bin deniz trafiği oluşmuş. Kanal İstanbul Projesi’nin yapılmasının ne kadar elzem olduğunu, her kazada bir kez daha görmüş oluyoruz” dedi.
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