Denizler için acil müdahale sistemi devrede

Turhan “Bu faaliyetler sayesinde deniz kirliliğinin önlenmesi hususunda önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bu hususta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızla yakın iş birliği içerisindeyiz” dedi.

KANAL İSTANBUL ELZEM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deniz ve denizciliğin hem jeopolitik hem de stratejik bakımdan önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda çok yoğun bir deniz trafiğinin de yaşandığını bildirdi. Kurum, 2017’de İstanbul Boğazı’ndan 43 bin geminin geçtiğini dile getirerek, “Çanakkale Boğazı’nda 45 bin deniz trafiği oluşmuş. Kanal İstanbul Projesi’nin yapılmasının ne kadar elzem olduğunu, her kazada bir kez daha görmüş oluyoruz” dedi.