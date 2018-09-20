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Fatih gemisi ilk sondaj için göreve başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak' dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak"

"Denizlerimizdeki varlığımızı Barbaros, Oruç Reis ile Fatih sondaj gemilerimizle daha da güçlendirdik"

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onaylamadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyiz."

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