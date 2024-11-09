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Ekonomi

Deprem AR-GE harcamalarını durdurmadı! Yüzde 100 artarak 8 milyara yükseldi

'Asrın felaketi' deprem bölgesindeki illerde AR-GE harcamalarını durdurmadı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da AR-GE harcamaları afetin meydana geldiği yıl bir önceki yıla göre yüzde 100 artarak 8 milyar 382 milyon lira olarak gerçekleşti.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Deprem AR-GE harcamalarını durdurmadı! Yüzde 100 artarak 8 milyara yükseldi
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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde geçen yıl toplam 377 milyar 542 milyon liralık AR-GE harcaması yapıldı. Ankara 112 milyar 200 milyon 715 bin 192 lira ile en fazla harcama yapılan il olurken, başkenti 109 milyar 71 milyon 701 bin 282 lira ile İstanbul takip etti.

- DEPREM BÖLGESİNDEKİ HARCAMALAR 5 YILDA 8 KATINA ÇIKTI

Geçen yıl meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılan AR-GE harcamaları, düzenli olarak artış gösterdi.

Bölgede yer alan Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 2019-2023 döneminde yapılan toplam AR-GE harcaması 8 katına çıktı.

Buna göre, söz konusu illerde AR-GE harcaması 2019'da 1 milyar 46 milyon lira, 2020'de 1 milyar 139 milyon lira, 2021'de 2 milyar 54 milyon lira, 2022'de 4 milyar 187 milyon lira oldu. Harcama tutarı deprem felaketinin yaşandığı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla 8 milyar 382 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl en fazla harcama 3 milyar 26 milyon lira ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis bölgesinde yapıldı. Bu bölgeyi 2 milyar 881 milyon lira ile Hatay, Kahramanmaraş, 2 milyar 474 milyon lira ile Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa izledi.

- AR-GE PERSONELİ SAYISI

Deprem felaketinin yaşandığı yılda AR-GE personelinin değişimine bakıldığında ise Gaziantep, Adıyaman, Kilis ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgelerinde bu alanda artış yaşandı.

AR-GE insan kaynağı, 2023'te, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 355, Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesinde 22 kişi artarken Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde ise 26 kişi azaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 8 ilde 2019-2023 döneminde yapılan AR-GE harcaması (lira) ve insan kaynağı verileri şöyle:

AR-GE Harcaması20232022202120202019
(Gaziantep, Adıyaman, Kilis)3.026.228.8081.575.568.348820.349.825382.826.835348.764.220
(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)2.881.224.6861.316.153.867514.659.382383.904.680328.857.402
(Şanlıurfa, Diyarbakır)2.474.188.7711.295.578.119718.647.495371.991.349368.246.322
Toplam8.381.642.2654.187.300.3342.053.656.7021.138.722.8641.045.867.944
AR-GE İnsan Kaynağı20232022202120202019
(Gaziantep, Adıyaman, Kilis)4.2144.1924.2413.8323.855
(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)4.1913.8364.2193.8593.777
(Şanlıurfa, Diyarbakır)3.2253.2513.5503.2803.442

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