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Ekonomi

Deprem bölgesi için asgari ücrete yeni düzenleme

Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı. Bölgedeki işletmelerden gelen bu önerinin kabulü durumunda 11 ilde asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek.

Sabah14 Mart 2023 Salı 08:05 - Güncelleme:
Deprem bölgesi için asgari ücrete yeni düzenleme
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma yol açarken, bölgede yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı.

Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor.

Sabah'ın haberine göre, Bölgedeki işletmelerden gelen bu önerinin kabulü durumunda 11 ilde asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek.

3.2 MİLYON ÇALIŞAN VAR

Türkiye'de 49 yıldır ulusal düzeyde tek asgari ücret sistemi uygulanıyor. Bölgesel asgari ücret 1967 ile 1974 yılları arasında uygulanmıştı.

Uzmanlar, "Yoğun göç yaşanan depremzede 11 ilde 3 milyon 250 bin sigortalı çalışan bulunuyor.

Bunun yaklaşık 500 binini memurlar, 440 binini esnaf, tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.

Bunların dışında bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle bağlı ücret karşılığı sigortalı çalışan sayısı da 2 milyon 300 bini geçiyor.

Binlerce çalışanın yaşamını yitirdiği bu kentlerden göçün önlenmesi için belirli bir süre brüt asgari ücret ödenmesi istihdamda kalıcılığı sağlar" diyor.

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