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Ekonomi

Deprem bölgesinde sağlığa erişim uygulaması süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası bölgede sağlığa erişim için yapılan uygulamaların 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İHA5 Aralık 2023 Salı 09:41 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde sağlığa erişim uygulaması süresi uzatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, yaşamlarını daha kolay hale getirmek bizim en önemli gündem maddemiz. İnsanlarımız rahata kavuşana, şehirlerimiz tamamen imar olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK HİZMETİ İÇİN KATILIM PAYI ALINMAYACAK

Işıkhan, sağlık hizmetinden yararlanan vatandaşlar için katılım payı alınmayacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde; Kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden "ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır."

  • Afet bölgesi
  • sağlığa erişim uygulaması
  • Vedat Işıkhan

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