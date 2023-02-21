Deprem bölgesinde yaralar sarılacak: Seferberlik başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yaralarını sarmak amacıyla istihdam ve sosyal güvenlik desteklerinde de seferberlik ilan edildi. Türkiye İş Kurumu üzerinden Olağanüstü Hal Bölgesi valiliklerine 1.4 milyar lira ödenek aktarılarak, 19 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı tahsis edildi. Depremden etkilenen işyerleri için kısa çalışma uygulaması devreye alınarak bölgesel kriz sebepli çalışma başvurularının alınmasına yönelik hazırlık tamamlandı.

16 BİN KİŞİLİK KONTENJAN

İŞKUR depremden etkilenen 10 il için olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik toplum yararına program kontenjanı tahsis etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın afet bölgesinden diğer illere naklettiği çocuk, engelli, kadın, yaşlılara yönelik hizmetlerin sürdürülmesi için de 30 ile bin 750, Aydın ve Mersin'e de bin 200 olmak üzere toplamda toplum yararına program kapsamında yaklaşık 19 bin kontenjan sağlandı.

KATILIM KOŞULLARI YENİLENDİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen OHAL illerinde depremzedelere daha etkin ve kapsayıcı hizmet sunmak amacıyla Toplum Yararına Programlara katılım şartları da yeniden belirlendi. Bu süreçte programlarda ihtiyaç duyulan katılımcıların tedarik edilememesi durumunda toplam yararlanma süresi bakımından 9 ayı dolan kişiler, 24 ay yasaklılık yaptırımı uygulananlar ve aynı haneden birden fazla kişi programlara katılabilecek.

Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte işçi çıkarmamaları için kısa çalışma uygulaması devreye alındı. Bölgesel kriz sebepli kısa çalışma başvurularının alınabilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Depremden etkilenen işyerlerine yönelik olarak uygulanması planlanan kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödemelerin uygunluk denetimi beklenmeden ivedilikle yapılacak, hak sahipliği yönünden şartları tutmayan kişilere nakdi ücret desteği sağlanacak.

İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEMELERİ

Depremden etkilenen illerde işsizlik sigortası ödemeleri öne çekilerek 15 Şubat'ta gerçekleştirildi. Mart ayı ödemeleri 21 Mart'ta ve Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan'da yapılacak.

ÖDENEK İŞÇİYE ÖDENECEK

Sabah'ın haberine göre, Afet ilan edilen illerdeki iş göremezlik ödeneklerinin otomatik ödenmesi sağlanacak. Geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneklerine ilişkin sisteme kaydedilmiş olmakla beraber yevmiye numarası alınmayan kayıtlar Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca bir defaya mahsus olmak üzere muhasebeleştirilerek ödeme işlemi gerçekleştirilecek.

Mahsuplaşma programı kapsamındaki işyerleri için mahsuplaşma işlemi yapılmadan geçici iş göremezlik ödenekleri doğrudan sigortalılara ödenecek. Primlerini kendisi ödemekle yükümlü olan sigortalılar 31 Ağustos 2023'e kadar prim borcuna bakılmadan sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanacak, hak ettikleri geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilecekler.

GSS BORÇLARINDA CEZA YOK

Deprem bölgesindeki illerde ikâmet eden ve primini kendi yatıran sigortalıların 6 Şubat tarihinden önce vadesi geçen GSS prim borçlarına 31 Ağustos'a kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Bu dönemde sağlık hizmetlerinde kesinti olmayacak.

TEŞVİKLERDE KESİNTİ OLMAYACAK

Deprem bölgesindeki işverenler prim borçlarını 31 Ağustos 2023'e kadar ödemeleri kaydıyla teşviklerden yararlanacak. Deprem illerindeki Bağ-Kur sigortalıları 6 Şubat öncesi yasal ödeme süresi geçen borçlarını ve ertelenen prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar ödemeleri kaydıyla teşviklerden yararlanabilecek.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak meslekler için, kayıtlı kişilerin bilgileri hazırlanarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile paylaşıldı. Aktif işgücü programlarından yararlanan ve depremden zarar gören işyerleriyle program faydalanıcılarına dönük olarak bildirimlere ilişkin süre sınırlamalarını esneten ve ödemelerin yapılmasını kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirildi. İşbaşı eğitim programlarına yönelik olarak ocak, şubat, mart ve nisan ayları için katılımcıların devam durumlarına bakılmadan tam ay üzerinden zaruri gider ödemesi yapılacak.