Deprem bölgesindeki havalimanları için 75 milyon lira harcama yapıldı

AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, bugün sona erecek haber dosyasının 23'üncü bölümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bölgede yaptığı çalışmalar ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kendi faaliyet alanlarında felaketin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bakanlık, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ardından bölgede demir yollarından, kara yollarına, hava yolundan, haberleşme altyapısına kadar kendi alanındaki konularda çalışmalarını sürdürdü, vatandaşların ulaştırma alanındaki her türlü ihtiyacını karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremlerin ardından afet bölgesine yardımların ulaştırılması ve haberleşmenin sağlanması için Bakanlığın harekete geçtiğini dile getirdi.

Bakanlığa bağlı kurumların misafirhaneleri, şantiyeleri ve idari binalarının depremzedelerin kullanımına açıldığını belirten Uraloğlu, deprem sonrasında bölgeye konteyner ve çadır desteğinin de sağlandığı bildirdi.

Depremin etkilediği 11 ildeki 1275 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının zarar gördüğünü anlatan Uraloğlu, "Depremden hemen sonra ekiplerce ilk kontroller yapılarak, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatların uygunluk durumları tespit edildi. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde 1232 kilometrelik hat, acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açıldı." dedi.

- GAR VE İSTASYON BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR



Uraloğlu, söz konusu illerde demir yolu ulaşımının kısa sürede sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü, ilk aşamada, akaryakıt ve yaşam malzemesi ihtiyaçlarının deprem bölgesine ulaştırılması için lojistik desteği verildiğini kaydetti.

Anılan desteğin sağlanması amacıyla kısıtlı işletmeciliğe açılan hatlarda deprem öncesindeki işletmecilik şartlarının sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Depremde bölgede bulunan 1628 demir yolu binasından 246'sı hasar aldı. Binaların yapısal incelenmesi için hizmet alımı yapıldı. Söz konusu işin rapor sonuçları ve saha çalışmaları sonucunda tespit çalışmaları devam ediyor. Malatya Gar Sahası'nda 290 konteynerin bulunduğu alanın düzenlemesi yapıldı, tamamı personelin hizmetine sunuldu. Ayrıca Gölbaşı ve Pazarcık istasyonlarına birer konteyner olmak üzere 292 adet konteyner tedarik edildi."

Uraloğlu, İskenderun, Fevzipaşa, Narlı, Osmaniye gar sahalarına ve İslahiye, Nurdağ ile Türkoğlu istasyonlarında konteyner tedarikinin sağlandığını dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Bakanlık koordinasyonunda deprem bölgesinden yaklaşık 80 bin vatandaşın demir yolu ile tahliyesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2 bin 98 vagonla deprem bölgesine iş makinesi, insani yardım malzemesi, konteyner ve kömür gibi ihtiyaçların lojistik desteği sağlandı. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 264 vagonla 4 bin 565 adet yaşam konteyneri 266 vagonla 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 ısıtma jeneratör vagonu, 24 barınma amaçlı vagon, 30 servis vagonu afet bölgesine gönderildi. Deprem bölgesinde çalışan iş makinası, ambulans gibi araçlara 16 bin 912 litre yakıt verildi. Deprem bölgesinde gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonlarıyla misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin kişiye barınma hizmeti sağlandı. Halen personel servis vagonlarında 30 kişi, misafirhane, sosyal tesislerde 340 kişi olmak üzere 370 kişiye barınma hizmeti veriliyor."

- "İLK ONARIM ÇALIŞMALARIYLA YOL AĞININ TAMAMINDA ULAŞIM SAĞLANDI"



Uraloğlu, depremlerden etkilenen 11 ilde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 634 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 9 bin 176 kilometre yol ağı bulunduğunu anlatarak, "Deprem sonrasında 61 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 184 kilometrelik yolda hasar tespit edildi." dedi.

Depremin hemen ardından başlatılan ilk onarım çalışmalarıyla yol ağının tamamında ulaşım sağlandığını ifade eden Uraloğlu, bazı yolların yapımının tamamlandığını bazılarında ise ihale işlemlerinin bitirilerek proje işlemleri kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uraloğlu, Kahramanmaraş ilinde 2 tarihi köprüye ilişkin ihalenin yapılarak çalışmalara başlandığı belirterek, "Hatay'da 5 tarihi köprünün ihale süreci devam ediyor. Ayrıca muhtelif hizmet tesisleri, bakımevleri ve diğer binaların yeniden yapımı, güçlendirilmesi ve onarımı için yerinde inceleme ve tespit çalışmaları ile depremde hasar gören yollardaki sinyalizasyon, otokorkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenerek trafik güvenliği tedbirlerinin artırılması çalışmaları yapılmıştır." dedi.

- HAVA YOLU ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR



Depremden etkilenen havalimanlarına düzenlenen insani yardım ve tahliye amaçlı uçuşların, çoklu koordinasyonla ve emniyetli ve en az bekleme süresiyle gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında depremzedelerin tahliyesinin sağlanması ve onlara yardımcı olunması amacıyla 7 gün 24 saat hizmet verildiğini söyledi.

Uraloğlu, AFAD ekiplerince yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde 528 kişilik Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibinin görevlendirildiğini belirterek, söz konusu ekiplerin 210 depremzedeyi göçük altından sağ olarak çıkardığını bildirdi.

Deprem bölgesindeki havalimanlarının durumuna ilişkini bilgi de veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Havalimanı tüm uçuşlara hizmet veriyor. Havalimanında deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla 7 milyon 554 bin 830 lira harcama yapıldı. Adıyaman Havalimanı'nda depremde hava trafik kontrol kulesinde hasar oluştuğu tespit edildi. Tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle seyrüsefer hizmetleri mevcut hava trafik kontrol kulesinden verilmeye başlandı. Havalimanımız insani ve yardım amaçlı uçuşlar öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açık hizmet veriyor. Adıyaman Havalimanı'na bu yılın temmuz ayı itibarıyla 9 milyon 585 bin 580 lira harcama gerçekleştirildi."

Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan incelemelerde havalimanında operasyonu ve işletme hizmetlerini olumsuz etkileyecek hasar oluşmadığını belirterek, havalimanının faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 46 bin 383 lira harcama yapıldığını kaydetti.

Deprem sonrası Gaziantep Havalimanı'nda yapılan incelemelerde işletme hizmetlerini olumsuz etkileyecek önemli bir hasar oluşmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Gaziantep Havalimanı'nda 6-7 Şubat'ta insani yardım, VIP, ambulans ve askeri uçuşlara hizmet vermiştir. 8 Şubattan itibaren insani ve yardım amaçlı uçuşlar öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açılmıştır. Söz konusu havalimanına geçen ay itibarıyla 7 milyon 50 bin 953 lira harcama yapıldı."

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda da deprem sonrasında çalışmalar yapıldığını anımsatarak, havalimanındaki binaların deprem performans analizi yaptırıldığını ve güçlendirme projeleri hazırlatıldığını dile getirdi.

Hatay Havalimanı pistinde ve yakın civarında meydana gelen deformasyonların belirlenmesi ve yer altı yapıların görüntülenmesi için TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak testler ve çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, "Tüm etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip pist, apron ve taksi yollarının yenilenmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılacak." diye konuştu.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki oluşan hasar sonrasında onarım çalışmalarının hızlıca yapıldığını belirterek, havalimanının 6 Şubat itibarıyla hava trafiğine kapatıldığını, 9 Şubat'tan itibaren ise yalnızca görerek uçuş şartlarında ambulans, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına açıldığını hatırlattı.

Söz konusu havalimanının 12 Şubat'tan itibaren insani yardım, VIP, ambulans ve askeri uçak trafiğine açıldığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Seyrüsefer hizmetleri, durum tespit çalışmaları sonrasında, mevcut hava trafik kontrol kulesinden verilmeye devam etmiştir. Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla geçen ay itibarıyla 25 milyon 408 bin 447 lira harcama yapıldı. Ayrıca Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa GAP ve Elazığ havalimanlarında çalışmalar yapıldı. Bu havalimanlarının da hasarlı olan kesimlerinin onarımı yapılarak ulaşıma açıldı."

- ÜCRETSİZ SEFERLER 6 ŞUBAT-30 NİSAN'DA YAPILDI



Bakan Uraloğlu, depremlerin ardından 6 Şubat-30 Nisan'da gerçekleştirilen seferlerin ücretsiz yapıldığını ifade ederek, 1 milyon 460 bin 705 gelen yolcu, 1 milyon 597 bin 99 giden yolcu olmak üzere 3 milyon 57 bin 804 yolcunun tahliyesinin sağlandığını bildirdi.

Bu dönemde 15 bin 337 iniş, 15 bin 264 kalkış olmak üzere 30 bin 601 uçak trafiğinin gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, 22 bin 466,7 ton yük (kargo, insani yardım) taşındığını belirtti.

Haziran sonu itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında yapılan seferlere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanlarından, 55 bin 391 iç hat ve 5 bin 811 dış hat olmak üzere toplam 61 bin 202 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 371 bin 354 iç hatta ve 577 bin 621 dış hatta olmak üzere toplam 5 milyon 948 bin 975 yolcuya hizmet verildi. Bu havalimanlarında toplam yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 56 bin 494 ton, kargo trafiği ise 6 bin 451 ton olarak gerçekleşti. Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla DHMİ tarafından bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldı."