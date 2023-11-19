İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolarlık finansman desteği! Hesaba aktarılmaya başlandı
Ekonomi

Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolarlık finansman desteği! Hesaba aktarılmaya başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen KOBİ'ler için açıkladığı 450 milyon dolarlık finansmanın işletmelerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

AA19 Kasım 2023 Pazar 12:45 - Güncelleme:
Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolarlık finansman desteği! Hesaba aktarılmaya başlandı
ABONE OL

Kacır, yazılı açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak deprem bölgesini önceliklerinin baş sıralarına koyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem bölgesi önceliğimiz." mesajıyla harekete geçip, bir an önce bölgedeki büyük-küçük sanayi sitelerindeki yıkımın etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını belirten Kacır, "Bununla birlikte bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi kapsayacak çalışmalar da yaptık. 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelerimize ödemeleri yapmaya başladık. İşletmelerimizin hesaplarına destek tutarları yatırılmaya başlandı. 11 ilimizden başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye 925 milyon liralık finansmanı aktarmış olduk." bilgisini verdi.

- "YENİ FONLAR DA GELECEK"

Kacır, programa başvurularda yoğun talep olduğuna işaret ederek "Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek. İşletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında finansman sağlanacak. Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyecek.

  • Kobi
  • depremzede
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.