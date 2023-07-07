Depremzedelere yeni destek paketi! Bakan Özhaseki: Konuta 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe verilecek

Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildirdi.



Bakan Özhaseki'nin açıklamasının satırbaşları:

"99'dan sonra depremden sonra inşaatlarla ilgili yapılarla ilgili yönetmelikler geliştirdik ve ondan ders aldığımızın birinci alameti buydu.

"SIFIR TOLERANSLA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Aradan geçen 23 yıl boyunca harfiyen uymaya çalıştık. Kanunları düzenledik, belediyeler uygulama esasına bakarak takip ettiler. Son depremde 99'dan sonra yapılmış yönetmeliğe uygun olarak yapılan hiçbir bina yıkılmadı.

Şimdi çok daha ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Sıfır toleransla devam etmemiz gerekiyor. Şu anda deprem bölgesinde yıkımlar devam ediyor. Biz ilk günden itibaren sağlam zeminleri bulduk oralarda rezerv konut alanlarında ihtiyacı gidermek için inşaatlara başladık. İhalesi yapılmış olan bizim konut sayısı 180 bin civarında. İhalesi yapıldı birçoğu başladı, kimisi kaba inşaatları bitti, ekim kasım, aralık aylarıyla teslimatına geçeceğiz.

Son günlerde dikkat çekilecek altını çizdiğimiz hususlardan biri TOKİ'mizin vermiş olduğu sınav, 99 depreminde ne kadar kamu binası varsa en çok hasarı onlar gördü. Biz de üzüldük devlet olarak yapıyoruz, kendi paramızla yaptığımız binalar çöküyor. Bu garip bir şey. Son 20 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla kamu binalarının hasar almadığınız, TOKİ'nin hasar almadan depremi atlattığını gördük.

Şehirlerimizin bir taraftan yıkım hadisesi gerçekleşirken, bir taraftan da planlamalara ağırlık verdik. Felaketi bir fırsata dönüştürerek yeni planlamalar yapalım diye Bakanlığımız gayrete girmiş. Epey bir çalışma yapmışlar. Düşünülen planları çakıştırdık. Bir sonuca vardık. Kararlarımız kesinleşti.

Vatandaşlarımız da aslında şehirlerinde hatıralarını terk etmek istemiyorlar, bulundukları yerde yaşamak istiyorlar. Formüller geliştirmenin gerekliliği çok açık, bölgede toplantılar yaptık.

O yörenin insanları ile sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek ne düşündüklerini sorduk. Geçtiğimiz pazar günü de o bölgede en çok hasara uğrayan 100'den fazla belediye başkanı arkadaşımızı bakanlığımıza davet ettik. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da yaptığımız planlamaları gösterdik, uygun olup olmadığı hususunu tartıştık. Yeni modeli kendilerine anlattık. Arkadaşlarımızın hepsi modelin doğru olduğu hususunda bizlere teşekkürlerini ilettiler.

Bizim düşündüğümüz bir şey var o da şu bu şehirlerimiz kadim şehirler, deprem oldu dikkat etmediğimiz yerlerde ciddi hasarlar var o şehirlerin terk edilmesi mümkün değil."

YAPILAŞMA OLMAYACAK YERLER

Bakanlığımız denetiminde birkaç yıl sürecek olan faaliyetten bahsediyorum. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Taviz vermemiz mümkün değil. Onlar da belli. Fay kırıklarının ve hatlarının bulunduğu yerde yapılaşma olmayacak. Bilim adamları 60 metrelik ende bir yere yapı yasağı getirmesini söylüyorlar. Bilim insanlarının söylediği gibi fay kırıkları üzerinde yapılaşma yasak.

İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerler var. Adıyaman'da görüyoruz. Bina içine çöküyor. Sıvının geldiği yöne yatıyor. Sıvılaşma olan yerlerde yapı yapılamayacak.

Üçüncüsü dere yataklarına artık yapı yapılması mümkün değil cezai müeyyidelere Meclis'e gelecek. Bizim dikkat edeceğimiz şey bu işlerde mühendislik hesaplamalarında gerekse daha sonraki inşaat aşamasında sıfır toleransla devam edeceğiz.

HİBE VE KREDİLER

Yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdik. Vatandaşlar bir araya geldiğinde tek katlı, birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde, buna izin vereceğiz. Ortak bir hesap açıp konutlar için 500 bin TL hibe, dükkanlar için 250 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz.

Konutların büyüklüğüne göre 500 bin TL ile 800 bin TL kredi verilecek. Dükkanlar için 250 bin TL ile 500 bin TL kredi vermeye devam edeceğiz Brüt 100 metrekare ev için 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi vereceğiz.

150 metrekare konut sahibi ev yapmak isterse 500 bin TL hibe vermeye devam edeceğiz 700 bin TL kredi vereceğiz.

Ev 150 metrekareden büyükse 500 bin TL hibe, 800 bin TL kredi vereceğiz. Dükkan için hibenin dışında 500 bin TL'ye kadar 250 bin TL'den başlamak üzere kredi vermeye devam edeceğiz."