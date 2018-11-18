Dere güzergahında yapılaşmaya izin yok

Geçtiğimiz aylarda Ordu ve Rize’de yaşanan aşırı yağışları hatırlatan Kurum, “Ordu’da metrekareye 400 kilogram, Rize’de 100 kilogram yağış düştü. Bunlar belki bir yılda beklenen yağışlar ama bir iki saatte yağdı, afet oldu. İstanbul’da taş büyüklüğünde dolular yağdı. Avrupa’da da yaşandı. Tüm dünyada artık iklim değişikliği ile mücadele etme zorunluluğu aşikar. Buna ilişkin bir iklim değişikliği strateji eylem planı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı. Mevcut altyapı hesaplarının normal yağışlara göre yapıldığına işaret eden Kurum, “İklim değişikliğinden en az etkilenecek alt yapı, yol, içme suyu, kanalizasyon, menfez gibi bu projeleri içeren düzenlemeyi hazırlıyoruz” dedi.

BİTLİS’E DÖNÜŞÜM

Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalar olduğuna değinen Kurum, “En son Rize’de 7 katlı binayı yıktık. Hafta sonu Bitlis’te dere güzergahı üzerinde büyük bir dönüşüm projesi hazırlayacağız ve Bitlis’in ortasından geçen dereyi inşallah en kısa zamanda ıslah edeceğiz” diye konuştu. Kurum, eylem planının detaylarını ise şöyle anlattı: “Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun da bu bölgedeki yağışların toplanıp, denize veya kanalizasyona deşarjını içeren bir proje hazırlıyoruz. Bu proje ile buradaki yolun standardı, yapılması gereken menfez...Neticede bu bir afet ama bu yağışlardan şehrin en az etkilenmesi için yapılması gerekenleri içerir bir düzenleme hazırlıyoruz” dedi.