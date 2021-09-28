Deri atığını gübreye dönüştürüyorlar: İhracata hazırlanıyorlar

AA 28 Eylül 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:22

Bor ilçesinde dericilik yapan endüstri mühendisi Mustafa Kirt, kimya mühendisi Şakir Ergun ve gübre sektöründe faaliyet gösteren Murat Çetin, deri atıklarının bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.

Kurdukları şirketle Niğde Teknopark'ta yaklaşık bir yıl Ar-Ge çalışması yürüten 3 girişimci, büyükbaş deri atıklarından gübre olarak kullanılan hayvansal kaynaklı amino asit elde etti.

Bor ilçesinde eski tabakhanede tesis kuran 3 girişimci, aylık yaklaşık 500 ton deri atığından 120 ton amino asit üreterek ekonomiye ve doğaya katkı sağlıyor.

Mustafa Kirt, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 70 yıldır deri üretimi yapıldığını söyledi.

Bertarafı zor ve maliyetli deri atıklarının Niğde dışına gönderildiğini belirten Kirt, yaptıkları çalışmada, atık deriden kromu ve amino asidi ayırdıklarını anlattı.

Kirt, deri atığından elde edilen amino asidin gübre olarak kullanıldığını, diğer kısmın ise tekrar bertaraf edildiğini dile getirerek, "Gerekli izin belgelerini aldık ve satışa başladık. Rusya, Romanya ve Bulgaristan'ın da aralarında yer aldığı 6 ülkede görüşmelerimiz olumlu devam ediyor. En yakın zamanda bu ülkelere de ihracat yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

- 15 TARIM FİRMASINDA DENENDİ

Firmanın ortaklarından Şakir Ergun da atıkları lisanslı olarak alabildiklerini ifade ederek, "Çeşitli ısıl işlemlerden geçirerek ve filtrasyon işlemleri sağlayarak atığın içindeki organik kısımları ayırmayı başardık ve ağır metal kısımlarını da atık olarak dönüştürmeyi sağladık. Bunun sonucunda hayvansal kaynaklı amino asit ürettik." dedi.

Ergun, ürettikleri ürünün yüksek oranda organik madde, azot ve karbon içerdiğini, amino asitlerin bitkilerin toprak düzenleyicisi olarak kullanıldığını ve suyla karıştırılarak bitki kökünden veya yapraktan verilebileceğini kaydetti.

Amino asitleri yaklaşık 15 tarım firmasında ve Bulgaristan'da denediklerinin altını çizen Ergun, olumlu sonuçlar aldıklarını aktardı.

Ergun, ürünün organik amino asit olarak tescilini yaptırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ürünümüzün toprağa hiçbir zararı yok. Ürünlerin raf ömrünün uzatılmasında ve meyvenin kalitesinin artırılmasında çok büyük katkıları var. Çıkarttığımız ürünlerin bakanlık onaylı laboratuvarlarda düzenli olarak kontrollerini yaptırdık. Analiz sonuçlarının bakanlığın uygun gördüğü sınır değerleri içerisinde olduğunu tespit ettik. Ürettiğimiz hayvansal kaynaklı amino asit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hamle programında teşvik kapsamındaki ürünler arasına alındı. Ürünümüzü ihraç ederek ithalatın önüne geçmeyi planlıyoruz."

Ergun, Teknopark Genel Müdürü Rıfat Battaloğlu ve Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ali İlker Atabay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.