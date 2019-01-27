Shell’in Derince’de bulunan motor yağları 12. defa satış rekoru kırdı

Türkiye, 2018 yılında üretim ve ihraç konusunda rekorlar kırmaya devam ediyor. Madeni yağ üretiminde de dünyanın liderleri arasında yer alan Türkiye’de Shell’in Derince’de bulunan tesislerinde 34 bin ton üretim yaparak büyük bir başarıya imza attı. Arjantin’den Amerika’ya, Arabistan’dan Hollanda’ya kadar birçok ülkeye ihraç edilen yağ, aynı zamanda dünyada da 12. kez satış rekoru kırdı.

Ülkemizde de en çok satan yağ markası olmayı başaran Shell, her yıl yağ gelişimine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıyor. 24 ocak’ta İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak; “Pazar liderliğimizi, inovasyon gücümüz sayesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. Başarımızda emeği olan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.