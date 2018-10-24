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Destek paketleriyle üreticiler rahatlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayimizin tüm sektörleri, son dönemdeki finansal saldırılara rağmen ayakta kaldı ve büyümeye devam ediyor.

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Bu yolda üreticilerimizi rahatlatacak destek paketlerimiz var. Sanayici ve üreticinin maliyetlerini aşağı çekecek, sizleri daha fazla üretime teşvik edecek, ithalata karşı yerli üretimi destekleyecek programları gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” dedi. Bursa İnegöl’de düzenlenen ‘40’ıncı Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’, Varank’ın katıldığı törenle açıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı açılış töreninde konuşan Bakan Varank, mobilya sektörünün; üretim kapasitesi ve oluşturduğu katma değer açısından önemli olduğunu söyledi. Sektörün son 16 yılda hızla yüklediğini vurgulayan Varank, “Geçtiğimiz sene 184 ülkeye 2.3 milyar dolarlık mobilya ihraç ettik. Türkiye, cesur girişimci ve ustalarıyla dünyada trend belirleyen konuma geldi. Türkiye’de mobilya sektörü bir başarı hikayesi yazdı” diye konuştu.

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