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Ekonomi

Dev anlaşma! Türkiye ve ABD arasında imzalar atılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Houston'da düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı için ABD'ye gidecek. Burada yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması imzalanacak.

16 Eylül 2024 Pazartesi 08:27 - Güncelleme:
Dev anlaşma! Türkiye ve ABD arasında imzalar atılıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayından sonra yeniden ABD'ye gidecek. Program kapsamında, yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması imzalanacak. ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı'na katılacak olan Bayraktar, 17-19 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte açılış törenine katılacak, sonrasında bakanlar panelinde bir konuşma yapacak.

KRİTİK GÖRÜŞMELER VAR

Bakan Bayraktar'ın Gastech kapsamında ABD, Mısır, Hindistan, Nijerya ve Libya gibi enerji alanında söz sahibi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Gastech, ayrıca önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yapacak. BOTAŞ ile küresel bir enerji şirketi arasında doğal gaz anlaşması imza altına alınacak.

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