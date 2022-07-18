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Ekonomi

Dev atılım gerçekleşiyor! Türkiye'ye doğal gaz piyangosu vurdu

Kardeş ülke Azerbaycan, Avrupa'da yaşanan doğal gaz tedarikindeki sıkıntılara yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, doğal gaz tedarikini Türkiye'den geçen Güney Gaz Koridoru üzerinden yapılacağını duyurdu.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
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Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasında enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Von der Leyen, Avrupa'ya daha fazla Azerbaycan gazının iletilmesini öngören Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'na imza attı.

TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ PİYANGOSU VURDU

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'den de geçen Güney Gaz Koridoru'na ilişkin "AB, güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Azerbaycan da bunlardan biri. Bugünkü anlaşmayla Azerbaycan'dan AB'ye gaz arzını ikiye katlayarak Güney Gaz Koridoru'nu genişletmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, bu kış ve sonrasındaki gaz tedarikimiz için iyi bir haber." ifadesini kullandı.

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