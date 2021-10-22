Dev firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi: Üretim üssü olacak

AA 22 Ekim 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Avusturya, 2002 ile 2021 (Ocak-Ağustos) yılları arasında Türkiye'ye en çok uluslararası doğrudan yatırım yapan 4'üncü ülke konumunda yer alıyor.

Ülkenin söz konusu dönemde Türkiye'ye toplam doğrudan yatırım tutarı 10 milyar 716 milyon doları buldu. Bu tutarın artması için çeşitli iş birliği imkanları da değerlendiriliyor.

Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'dan yaklaşık 250 firmanın Türkiye'de yatırım yaptığını anımsattı.

Karabaczek, bazı Avusturyalı firmaların Türkiye'de büyük yatırımlar da gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Bu yatırımlar arasında en önemli sektör olarak ambalaj sektörünü görüyoruz. İnşaat sektöründe de önemli Avusturyalı firmalarımız var." diye konuştu.

Hem dünyada aktif hem de Türkiye'de yatırımları bulunan Avusturyalı firmaların lojistik alanında yatırımlarının olduğunu aktaran Karabaczek, "Avusturyalı firmalar, Türkiye'de en çok projeyi enerji sektöründe yaptı. Enerji sektöründeki Avusturyalı firmalar, 150-200 civarında projeyi bitirmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Karabaczek, Avusturyalı ve Türk müteahhitlerin üçüncü ülkelerdeki projelerinin ve yatırımlarının önemli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de üretim sektöründe büyük potansiyel görüyoruz. Dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Vagon ve trenlerin kapılarını üreten Avusturyalı bir firma, Sakarya yakınlarında kurduğu fabrikayı büyütüyor. Burada ürettiklerini tüm Avrupa'ya satabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "İKİLİ TİCARET HACMİ 4 MİLYAR AVROYU GEÇEBİLİR"

Georg Karabaczek, Avusturyalı ve uluslararası diğer firmaların Türkiye'yi üretim merkezi olarak görmeye başladığına dikkat çekerek, "Bu firmalar üretim merkezlerini artık Çin'den Türkiye'ye kaydırıyorlar. Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapmak istiyorlar. Son zamanlarda çok konuşulan bu konuyu hakikaten görüyoruz. Bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sanayi ve üretim altyapısının sağlam olduğuna işaret eden Karabaczek, "Avusturyalı firmalar Türkiye'de daha kolay iş gücü kaynağı bulabiliyor. Avrupa'da çalışacak, bu işleri yapabilecek insan sayısı azalıyor. Bu açıdan Türkiye'nin pozisyonunu avantajlı görüyorum." yorumunda bulundu.

Karabaczek, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ticaret hacminin şu sıralar iyi seviyelerde seyrettiğini belirterek, "Pandemi zamanında Avusturya'nın ihracatı bütün dünyaya azalırken, Türkiye'ye artmıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin Avusturya'ya da ihracatı artmıştı. Bu sene ikili ticaretimiz yüzde 25 civarında artabilir ve hacmi 4 milyar avroyu geçebilir. İlk defa bu rakamlara ulaşacağız. Bu da ekonomik ilişkilerimizin çok iyi geliştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin firmalar açısından önemli olduğunu aktaran Karabaczek, "Yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı firmalar Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istiyorlar. Bu hem Türkiye'nin hem Avusturya'nın avantajına bir durum olacak." değerlendirmesini yaptı.