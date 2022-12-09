Dev iş birliği! 2.5 milyar Euroluk H2MED geleceğin enerjisini üretecek

İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenen "AvroAkdeniz Zirvesi (UE-MED9)" öncesinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI

H2MED Projesi'nin ayrıntılarının ele alındığı 4'lü toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, 2,5 milyar avroluk maliyeti olması öngörülen Celourico da Beira-Zamora ve Barselona-Marsilya arasındaki yeşil hidrojen koridorunun yapımı konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı, AB'nin 2030 yılı enerji hedeflerine göre yeşil hidrojende yıllık 10 milyon ton üretim ve 10 milyon ton ithalat ön görüldüğünü belirterek "Fransa, Portekiz, İspanya ortak çıkarlara hizmet edecek H2MED Projesi'yle AB'nin hedeflerinde doğru yolda ilerleme kaydedildiğini gösterdi. Bugünden itibaren AB'nin enerji kapısı olacak İber Yarımadası bu projeyle AB'nin en önemli enerji merkezlerinden biri haline gelecek." ifadesini kullandı.

Leyen, H2MED'in sadece "umut verici bir başlangıç olduğunu" vurguladı.

İspanya Başbakanı Sanchez de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "enerji şantajına en iyi cevaplardan birinin İspanya, Portekiz ve Fransa'nın H2MED Projesi'yle gösterdiği örnek iş birliğiyle verdiğini" söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla enerji tedarikinde bağımlılığın azaltılması ve çeşitliliğin artırılması konularının büyük önem kazandığını vurgulayan Sanchez, şunları kaydetti:

"AB'nin bu zamana kadarki en büyük yeşil hidrojen koridoru projesinin iki ayağı olacak. İlk ayağı oluşturan yeşil enerji koridoru Celourico da Beira (Portekiz) - Zamora (İspanya) arasında ikincisi de Barselona (İspanya) - Marsilya (Fransa) arasında olacak. Proje, 2030'da tamamlandığında AB'nin tükettiği yeşil hidrojenin yüzde 10'u buradan sağlanmış olacak."

- "ENERJİDE YENİ BİR KAYNAK YARATACAĞIZ"

Portekiz Başbakanı Costa ise "Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji güvenliği artırma zorunluluğunu getirdi. 3'üncü ülkelere bağlı olmadan çeşitliliği artırarak, enerjide daha az bağımlı olmak zorundayız. İşbirliği ruhuyla hazırladığımız bu projeyle AB'de enerjide hem ihracatçı hem de ithalatçı konuma geçeceğiz. Yeşil hidrojeni, kendi altyapılarımızda, hidrolik ve güneş enerjisiyle üretip enerjide yeni bir kaynak yaratacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ilk olarak ekimde ön anlaşması yapılan H2MED'deki pürüzlerin giderildiğini belirterek bu projenin hem ekolojik hem endüstrileşme hem de enerji egemenliği açısından tüm beklentileri karşıladığını ifade etti.

H2MED'in 15 Aralık'ta AB Komisyonu'na sunulması öngörülürken finansmanının yüzde 50'ye yakınının AB fonlarından karşılanması talep ediliyor.